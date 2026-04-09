«Criminal Record»: Zweite Staffel startet Ende April

England

Die neue Staffel des Crime-Dramas läuft ab dem 22. April 2026 wöchentlich bei Apple TV.

Apple TV hat den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel vonveröffentlicht und zugleich den Starttermin bestätigt: Die acht neuen Episoden gehen ab Mittwoch, 22. April 2026, weltweit online. Zum Auftakt steht zunächst eine Folge bereit, anschließend wird die Staffel im Wochenrhythmus bis zum 10. Juni fortgesetzt.Im Mittelpunkt stehen erneut die beiden ungleichen Ermittler June Lenker und Daniel Hegarty, gespielt von Cush Jumbo und Peter Capaldi. Der neue Fall beginnt mit einem tödlichen Messerangriff bei einer politischen Veranstaltung in London, entwickelt sich jedoch rasch zu einer deutlich größeren Bedrohung. Aus der Mordermittlung entsteht eine verdeckte Operation, bei der ein rechtsextremer Anschlagsplan aufgedeckt werden soll  ein Szenario, das die beiden Figuren erneut in ein angespanntes Bündnis zwingt.Die Serie bleibt damit ihrem Ansatz treu, klassische Krimistrukturen mit gesellschaftspolitischen Themen zu verbinden. Showrunner Paul Rutman setzt weiterhin auf eine stark charaktergetriebene Erzählweise, die weniger auf spektakuläre Wendungen als auf moralische Grauzonen und institutionelle Konflikte fokussiert ist. Gerade die Frage nach Wahrheit und Verantwortung innerhalb der Polizeiarbeit bildet erneut das zentrale Spannungsfeld.Neben den beiden Hauptdarstellern kehren auch mehrere bekannte Gesichter zurück, während mit Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marshal und Peter Sullivan neue Figuren eingeführt werden. Produziert wird «Criminal Record» erneut von Tod Productions und STV Studios, die bereits die erste Staffel verantwortet hatten.