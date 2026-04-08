Köpfe

Paramount bestätigt Rückzug von Jeff Shell nach Vorwürfen

von

Der Präsident von Paramount zieht sich im Zuge eines Rechtsstreits aus seinen Ämtern zurück.

Beim Medienkonzern Paramount kommt es zu einem personellen Einschnitt: Jeff Shell wird seine Funktionen als Präsident sowie als Mitglied des Verwaltungsrats niederlegen. Hintergrund ist eine zivilrechtliche Klage, in der ihm Verstöße gegen Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsicht vorgeworfen werden. Nach Angaben des Unternehmens habe der Verwaltungsrat die Vorwürfe gemeinsam mit unabhängigen Juristen umfassend geprüft. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Anschuldigungen keinen Verstoß gegen Wertpapiergesetze belegten. Shell selbst weist die Vorwürfe zurück und hat rechtliche Schritte eingeleitet.

Dennoch entschied sich der Manager, seine Positionen ruhen zu lassen, um sich vollständig auf die juristische Auseinandersetzung zu konzentrieren. Laut Unternehmen soll dieser Schritt auch dazu dienen, mögliche Auswirkungen auf das operative Geschäft zu minimieren.

Paramount, das seit der Fusion mit Skydance als Paramount, a Skydance Corporation firmiert, betonte zugleich die Verdienste Shells für den Konzern. Man habe ihn als wichtigen Berater geschätzt und danke ihm für seine Beiträge zur strategischen Entwicklung.

Kurz-URL: qmde.de/170575
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelMarco Girnth: Zwischen Hoffnung und Neubeginn
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Köpfe BBC ernennt Richard Colebourn zum Europachef der News-Sparte Köpfe Paramount-Präsident vor dem Aus? Köpfe Tara Dorfman wird Entwicklungschefin bei Paulilu Köpfe «Hof zum Verlieben»: Hauptdarstellerwechsel vollzogen Köpfe Veränderungen bei Disney+ Deutschland: Content-Chefin weg Köpfe Peter Alexander verlässt NBC News Köpfe Greenberger wird globaler Chefredakteur von POLITICO

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung