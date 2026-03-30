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Greenberger wird globaler Chefredakteur von POLITICO

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Axel-Springer-Tochter setzt auf Innovation, Wachstum und stärkere Multimedialität.

Die zum Axel Springer-Konzern gehörende Nachrichtenorganisation POLITICO stellt ihre redaktionelle Führung neu auf: Jonathan Greenberger übernimmt zum 1. Mai die Rolle des Global Editor-in-Chief. Er folgt auf John Harris, der künftig als Chairman fungieren wird. Greenberger soll die weltweite redaktionelle Strategie verantworten und POLITICO in die nächste Wachstumsphase führen. Der Manager gilt intern als treibende Kraft für Innovation und technologische Weiterentwicklung. In den vergangenen Jahren hatte er bereits maßgeblich daran mitgewirkt, POLITICO stärker als plattformübergreifendes Medienhaus aufzustellen.

Parallel zur Personalie wird auch die Rolle von Dasha Burns gestärkt: Sie übernimmt zusätzlich die neu geschaffene Position als Global Anchor. In dieser Funktion soll sie die internationale Reichweite von POLITICO über verschiedene Plattformen hinweg ausbauen und neue Video- sowie Audioformate entwickeln.

Jonathan Greenberger: Ich bin dankbar für das Vertrauen, das Goli, John und Mathias in mich setzen. In der Redaktion von POLITICO arbeiten mehr als 500 erstklassige Journalisten mit unvergleichlichen Quellen in den wichtigsten Machtzentren der Welt. Meine Aufgabe ist es, unseren Journalismus weiter und schneller voranzubringen als je zuvor. Indem wir in Journalisten investieren und gleichezeitig Technologien nutzen, die dessen Reichweite vergrößern, werden wir die Agenda bestimmte und die Märkte bewegende Berichterstattung, die unser Publikum erwartet, weiter beschleunigen und ausbauen.

Goli Sheikholeslami, CEO von POLITICO: In den vergangenen fünfzehn Monaten hat sich die Welt grundlegend verändert  und die Investitionen, die POLITICO in den vergangenen drei Jahren getätigt hat, haben uns für diese Situation hervorragend positioniert. Am Ende eines umfangreichen Auswahlprozesses hat uns Jonathan Greenbergers unkonventionelles Denken davon überzeugt, dass er Möglichkeiten erkennt, unsere zukunftsgerichtete Vision zum Leben zu erwecken. Mit Jonathan Greenberger an der Spitze ist POLITICO bestens aufgestellt, sich weiter als globale Nachrichtenorganisation zu etablieren, deren Inhalte für das Verständnis der Welt unverzichtbar sind.

John Harris, Chairman und Gründer von POLITICO: Wir haben nach einer Führungspersönlichkeit mit makellosen journalistischen Werten gesucht  und sie in Jonathan Greenberger gefunden. Doch diese Entscheidung steht für weit mehr. Jonathan hat sich in einem extrem anspruchsvollen Bewerberfeld durchgesetzt  aufgrund seiner Ideen sowie seiner Erfolge in Innovation und der schnellen Umsetzung tiefgreifender organisatorischer Veränderungen.

Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer: Jonathan Greenberger ist ein Innovator. Mit seinem technologischen Verständnis, journalistischer Exzellenz und plattformübergreifender Erfahrung wird er das nächste disruptive Kapitel von POLITICO prägen. Das Führungsteam, das in den vergangenen zwei Jahren bei POLITICO aufgebaut wurde, hat bereits entscheidende Veränderungen angestoßen, und wir freuen uns, dass der nächste Global Editor-in-Chief aus diesem Team kommt.

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