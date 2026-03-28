Im August: Raab macht neues Jetski-Event

Wie am Samstag, den 28. März, beobachtet werden konnte, kamen Stefan Raab und Michael Bully Herbig wieder in ihrer Spielshow «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» zusammen auf die Schirme. Noch während der Live-Übertragung aus Hürth verkündete das Team von Raab-Entertainment eine Überraschung: Am Samstag, den 29. August 2026 wird es ein neues Raab-Event geben, genauer gesagt die «Jetski Star WM».
Mit der «Jetski Star WM» will Stefan Raab laut RTL an seine früheren TV-Sport-Events anknüpften und dieses Mal Sommerfeeling erzeugen. Schauplatz des Wasser-Events ist die Regattabahn Duisburg, die sich vor rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in eine Arena verwandeln soll. Mit dabei: Promis, die sich einmal mehr beweisen wollen. Wer genau mitmischt, wurde noch nicht genannt. Auch die Moderation ist noch nicht offiziell gemacht worden. Zwar ging Elton ebenfalls auf das Event ein, ob er aber auch moderiert, ging nicht klar aus seinen Aussagen hervor.
Bei der «Jetski Star Weltmeisterschaft» treten laut Senderangaben bekannte Persönlichkeiten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um Tempo. Geschicklichkeit, Nervenstärke und technische Kontrolle entscheiden über Sieg oder Niederlage. Kopf-an-Kopf-Rennen und Manöver sollen nach Willen der Verantwortlichen zustande kommen. Stefan Raab sprach während der Schnulli-Show am Samstag (28. März) davon, dass es etliche Teams geben soll, aus denen sich dann eins zu eins Duelle zusammensetzen würden. Genaueres wird man wohl erst in einigen Monaten erfahren.
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