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«Grill den Henssler» im Abgang versalzen?

Felix Maier von 30. März 2026, 08:45 Uhr

Es geht auf die Zielgeraden für VOX mit der aktuellen Staffel «Grill den Henssler» - mit plötzlichen sorgenvollen Zahlen?

Die ersten vier Wochen und damit die ersten vier neuen Ausgaben von «Grill den Henssler» glichen einem Gourmet-Dinner. Gesamtreichweiten stets über der Million-Marke, Quoten von bis zu 6,0 Prozent und plötzlich schwindet das Interesse. Die fünfte Folge, gestern mit Martin Rütter, Frédéric Morel, Evelyn Burdecki und Vincent Gross, verlor mehr als nur eine Prise Reichweite. Es ging insgesamt im Schnitt zurück auf 0,81 Millionen Zuschauer, damit sank auch der Marktanteil auf ein neues Staffel-Tief von 3,9 Prozent. Der mäßige Eindruck machte vor der Zielgruppe nicht Halt, 0,17 Millionen Werberelevanten konnten für nur noch lediglich 4,1 Prozent am entsprechenden Markt sorgen.



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Hierbei konnte sich die rote Kugel ganz regulär auf «Ab ins Beet! Die Garten-Soap» verlassen. Das Outdoor-DIY-Format sicherte dem Sender 1,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, so ergab sich eine Quote von 5,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es zwar von zuletzt 0,36 Millionen auf 0,27 Millionen Werberelevante zurück, dennoch lagen 9,4 Prozent am entsprechenden Markt noch mehr als nur im grünen Bereich. Die ersten vier Wochen und damit die ersten vier neuen Ausgaben vonglichen einem Gourmet-Dinner. Gesamtreichweiten stets über der Million-Marke, Quoten von bis zu 6,0 Prozent und plötzlich schwindet das Interesse. Die fünfte Folge, gestern mit Martin Rütter, Frédéric Morel, Evelyn Burdecki und Vincent Gross, verlor mehr als nur eine Prise Reichweite. Es ging insgesamt im Schnitt zurück auf 0,81 Millionen Zuschauer, damit sank auch der Marktanteil auf ein neues Staffel-Tief von 3,9 Prozent. Der mäßige Eindruck machte vor der Zielgruppe nicht Halt, 0,17 Millionen Werberelevanten konnten für nur noch lediglich 4,1 Prozent am entsprechenden Markt sorgen.Für VOX und «Grill den Henssler» ist vor dem Staffel-Finale nur zu hoffen, dass der fad wirkende Zwischengang vor dem Staffel-Dessert nur ein Durchhänger war. Offenkundig hatte VOX deutlich mehr zu kämpfen mit der ungewohnten [[Let's Dance-Konkurrenz von Haupt-Sender RTL . Der Tanz-Abend aus Köln blockierte 2,60 Millionen Zuschauer und damit auch 0,64 Millionen Umworbene. Am Vorprogramm kann es jedenfalls nicht gelegen haben.Hierbei konnte sich die rote Kugel ganz regulär aufverlassen. Das Outdoor-DIY-Format sicherte dem Sender 1,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, so ergab sich eine Quote von 5,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es zwar von zuletzt 0,36 Millionen auf 0,27 Millionen Werberelevante zurück, dennoch lagen 9,4 Prozent am entsprechenden Markt noch mehr als nur im grünen Bereich.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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