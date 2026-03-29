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«So klingt Deutschland» findet mehr Gehör

Mario Thunert von 29. März 2026, 08:44 Uhr

Letzte Woche verfolgten in der Zielgruppe die Musik-Reihe nur verheerende 3,4 Prozent. Nun wurde es ein Stück erbaulicher.

Am Samstag, den 21. März hatte «So klingt Deutschland: Unsere 50 beliebtesten Dance-Party-Hits» trotz neuer Folge richtig mies. Die Erstausstrahlung verfolgten in der Zielgruppe nur verheerende 3,4 Prozent (0,12 Millionen), was eine massive Enttäuschung darstellt, mit der der Sender hadern muss. Richtig schlecht schnitt man auch bezüglich der Gesamtzuschauerschaft mit 2,4 Prozent (0,46 Millionen) ab. Ungeachtet dessen setzte die rote Kugel auch sieben Tage später (am 28. März) weiter auf die Reihe - dieses Mal unter dem Tenor So klingt Deutschland: Unsere 50 beliebtesten Rock - und Pop-Bands. Konnten die Resonanzen damit verbessert werden?



Eingetreten ist eine Steigerung in der gestrigen Primetime: Man verbesserte sich ein Stück und generierte in dieser Woche einen merklich erhöhten Marktanteil von soliden 8,2 Prozent. Einhergegangen ist dies mit einem dennoch eher mäßigen Zielgruppen-Interesse von 0,26 Millionen - die lange Dauer bis nach Mitternacht hatte hier zum Teil wohl eine schönende Wirkung. Am Gesamtmarkt liefs für die Sendung höchtens mittelprächtig bei 4,8 Prozent und 0,83 Millionen - die Millionen-Marke verpasste man.



Mit einer wiederholten Folge «Der Hundeprofi - Rütters Team» kam das Interesse am Vorabend übrigens ebenfalls auf akzeptable Größenordnungen von wenigstens 7,4 Prozent in der Zielgruppe wie 5,2 Prozent gesamt. Die Reichweite der 14-49-Jährigen belief sich auf 0,20 Millionen, bei den Gesamtzuschauenden war man ob 0,94 Millionen sogar besser als das Primetime-Programm. Bei «hundkatzemaus» wurden im Vorfeld 0,17 Millionen Personen im Alter von 14-49 erhoben  ein dazugehöriger Anteil von ordentlichen 8,2 Prozent schälte sich heraus. Bei den Älteren verfing der Dauerbrenner immerhin zu mäßigen 5,8 Prozent (0,82 Millionen). Am Samstag, den 21. März hatte VOX nichts zu feiern. Denn dort lieftrotz neuer Folge richtig mies. Die Erstausstrahlung verfolgten in der Zielgruppe nur verheerende 3,4 Prozent (0,12 Millionen), was eine massive Enttäuschung darstellt, mit der der Sender hadern muss. Richtig schlecht schnitt man auch bezüglich der Gesamtzuschauerschaft mit 2,4 Prozent (0,46 Millionen) ab. Ungeachtet dessen setzte die rote Kugel auch sieben Tage später (am 28. März) weiter auf die Reihe - dieses Mal unter dem Tenor So klingt Deutschland: Unsere 50 beliebtesten Rock - und Pop-Bands. Konnten die Resonanzen damit verbessert werden?Eingetreten ist eine Steigerung in der gestrigen Primetime: Man verbesserte sich ein Stück und generierte in dieser Woche einen merklich erhöhten Marktanteil von soliden 8,2 Prozent. Einhergegangen ist dies mit einem dennoch eher mäßigen Zielgruppen-Interesse von 0,26 Millionen - die lange Dauer bis nach Mitternacht hatte hier zum Teil wohl eine schönende Wirkung. Am Gesamtmarkt liefs für die Sendung höchtens mittelprächtig bei 4,8 Prozent und 0,83 Millionen - die Millionen-Marke verpasste man.Mit einer wiederholten Folgekam das Interesse am Vorabend übrigens ebenfalls auf akzeptable Größenordnungen von wenigstens 7,4 Prozent in der Zielgruppe wie 5,2 Prozent gesamt. Die Reichweite der 14-49-Jährigen belief sich auf 0,20 Millionen, bei den Gesamtzuschauenden war man ob 0,94 Millionen sogar besser als das Primetime-Programm. Beiwurden im Vorfeld 0,17 Millionen Personen im Alter von 14-49 erhoben  ein dazugehöriger Anteil von ordentlichen 8,2 Prozent schälte sich heraus. Bei den Älteren verfing der Dauerbrenner immerhin zu mäßigen 5,8 Prozent (0,82 Millionen).

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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