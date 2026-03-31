Primetime-Check

Montag, 30. März 2026

Mario Thunert von 31. März 2026, 09:13 Uhr

Sat.1 wurde Letzter und lag bezeichnender Weise sogar noch hinter Kabel Eins und RTLZWEI.

Zum Start in die neue Woche war es ausnahmsweise mal keine Krimi-Programmierung, die das Primetime-Ranking anführte. Denn im Ersten wurde König Fußball in Form des Männer-«Länderspiels» Deutschland gegen Ghana übertragen. Mitfiebern wollten ab 20.45 Uhr im Schnitt stolze 8,29 Millionen (34,8 Prozent) Gesamtzuschauende - eine ganz starke Reichweite für ein Testspiel. Beim jüngeren Publikum liefs ähnlich feierlich mit phänomenalen 42,5 Prozent bei 1,96 Millionen.



Auf einen absolut vorzeibaren Rang zwei bei allen ist schließlich das Zweite mit der Krimi-Wiederholung «Unter anderen Umständen: Dominiks Geheimnis» gelangt. Insgesamt waren es trotz dominanter Konkurrenz beeindruckende 4,59 Millionen zu klar guten 18,5 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender allerdings dünne 4,6 Prozent durch 0,20 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die zweitbeste Position kam VOX: Der Sender war mit «Die Höhle der Löwen» gut, aber etwas nachgelassen unterwegs, weil bei der Ausstrahlung einstellige 8,2 Zielgruppen-Prozent (0,36 Millionen) heraussprangen. Dennoch war man in dieser Kategorie erster Fußball-Verfolger. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Start-Up-Sendung mittelmäßige 1,14 Millionen zu 4,9 Prozent.



RTL mit «Die große Lachparade - Die lustigsten Momente vor laufender Kamera» war von der Zielgruppenreichweite schon deutlich dahinter und wies ernüchternde Zahlen auf. «JENKE. Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter - Wie lieben wir in Zukunft?» im Feld. Der Jenke-Abend ließ die Resonanzen bei schlechten 4,9 Prozent und 0,22 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,34 Millionen zu völlig unterirdischen 1,4 Prozent sahen zu.



Noch durchwinkbar für eigene Verhältnisse schnitt Kabel Eins mit dem 2011er Film «Atemlos - Gefährliche Wahrheit» ab, denn er mobilisierte immerhin 4,4 Zielgruppen-Prozent zu 0,20 Millionen, insgesamt jedoch bloß 0,77 Millionen zu schmalen 3,2 Prozent. Eine ähnliche Bewertung ließ sich zunächst auf «Die Geissens» anwenden, die sich trotz Fußball leicht erholten. Konkret 0,18 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen akzeptablen Anteil von ebenfalls 4,4 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich bloß auf richtig schlechte 1,7 Prozent durch 0,41 Millionen bemessen. Die zweite Folge des Abends sank dann wieder ab auf 3,5 Prozent. Extrem angeschlagen war «Promis unter Palmen» bei Zum Start in die neue Woche war es ausnahmsweise mal keine Krimi-Programmierung, die das Primetime-Ranking anführte. Denn im Ersten wurde König Fußball in Form des Männer-Deutschland gegen Ghana übertragen. Mitfiebern wollten ab 20.45 Uhr im Schnitt stolze 8,29 Millionen (34,8 Prozent) Gesamtzuschauende - eine ganz starke Reichweite für ein Testspiel. Beim jüngeren Publikum liefs ähnlich feierlich mit phänomenalen 42,5 Prozent bei 1,96 Millionen.Auf einen absolut vorzeibaren Rang zwei bei allen ist schließlich das Zweite mit der Krimi-Wiederholunggelangt. Insgesamt waren es trotz dominanter Konkurrenz beeindruckende 4,59 Millionen zu klar guten 18,5 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender allerdings dünne 4,6 Prozent durch 0,20 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die zweitbeste Position kam VOX: Der Sender war mitgut, aber etwas nachgelassen unterwegs, weil bei der Ausstrahlung einstellige 8,2 Zielgruppen-Prozent (0,36 Millionen) heraussprangen. Dennoch war man in dieser Kategorie erster Fußball-Verfolger. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Start-Up-Sendung mittelmäßige 1,14 Millionen zu 4,9 Prozent.RTL mitwar von der Zielgruppenreichweite schon deutlich dahinter und wies ernüchternde Zahlen auf. RTL fuhr also bloß unterdurchschnittliche 5,8 Prozent ein, weil 0,24 Millionen aufgewiesen wurden. Insgesamt waren durchwachsene 5,4 Prozent ob 1,19 Millionen zugegen. Enttäuschend stand indes ProSieben mit der wiederholten Reportageim Feld. Der Jenke-Abend ließ die Resonanzen bei schlechten 4,9 Prozent und 0,22 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,34 Millionen zu völlig unterirdischen 1,4 Prozent sahen zu.Noch durchwinkbar für eigene Verhältnisse schnitt Kabel Eins mit dem 2011er Filmab, denn er mobilisierte immerhin 4,4 Zielgruppen-Prozent zu 0,20 Millionen, insgesamt jedoch bloß 0,77 Millionen zu schmalen 3,2 Prozent. Eine ähnliche Bewertung ließ sich zunächst auf RTLZWEI mitanwenden, die sich trotz Fußball leicht erholten. Konkret 0,18 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen akzeptablen Anteil von ebenfalls 4,4 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich bloß auf richtig schlechte 1,7 Prozent durch 0,41 Millionen bemessen. Die zweite Folge des Abends sank dann wieder ab auf 3,5 Prozent. Extrem angeschlagen warbei Sat.1 , der Anteil belief sich auf erschreckende 3,7 Prozent durch lediglich 0,17 Millionen in der Zielgruppe - zumindest für die lineare Auswertung eine Bankrotterklärung. Übergeordnet waren lediglich 0,79 Millionen und blasse 3,3 Prozent zugegen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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