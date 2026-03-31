US-Fernsehen

Peter Alexander wechselt zu MS NOW und übernimmt neue Schlüsselrolle

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Der langjährige NBC-Korrespondent wird künftig das 11-Uhr-Fenster moderieren und als Chefreporter fungieren.

Der US-Journalist Peter Alexander hat eine neue berufliche Heimat gefunden: Er wechselt von NBC News zum Sender MS NOW. Dort wird er künftig eine zentrale Rolle einnehmen  als Anchor des werktäglichen 11-Uhr-Slots sowie als Chief National Reporter und Breaking-News-Moderator. Alexander war über viele Jahre eines der prägenden Gesichter bei NBC News.

Zuletzt arbeitete er parallel als Chefkorrespondent im Weißen Haus und als Co-Moderator der Wochenendausgabe von «Today»  eine Kombination, die als besonders anspruchsvoll galt. Insgesamt blickt er auf 15 Jahre Berichterstattung aus dem politischen Zentrum in Washington zurück.

Bei MS NOW soll Alexander nun sowohl klassische Nachrichten als auch meinungsstärkere Formate bedienen. Senderchefin Rebecca Kutler lobte ihn als vielseitigen Journalisten, der politische Berichterstattung ebenso beherrsche wie Lifestyle-Themen und Breaking News. Neben seiner Moderation soll er auch für das größere Portfolio der Versant-Gruppe arbeiten, zu dem unter anderem Sportinhalte bei USA Network und Golf Channel gehören.

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