Der Streamingdienst Apple TV setzt weiter auf yyMargos Got Money Troubles>>. Der Streamingdienst hat die Serie noch vor dem Staffelfinale am 20. Mai um eine zweite Staffel verlängert. Gleichzeitig gab Apple bekannt, dass Eva Anderson in Zukunft gemeinsam mit Serienschöpfer David E. Kelley als Co-Showrunnerin fungieren wird.
Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rufi Thorpe aus dem Jahr 2024. Im Mittelpunkt steht die von Elle Fanning gespielte Margo, eine College-Abbrecherin und angehende Schriftstellerin, die plötzlich mit einem Baby, steigenden Rechnungen und immer weniger Möglichkeiten zur Finanzierung ihres Lebens konfrontiert wird. Neben Fanning gehören Michelle Pfeiffer als Margos Mutter, eine ehemalige Hooters-Kellnerin, sowie Nick Offerman als ihr Vater, ein früherer Wrestling-Star, zur Besetzung. Außerdem spielen Nicole Kidman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty und Lindsey Normington mit.
Produziert wird «Margos Got Money Troubles» von A24 für Apple TV+. Zu den Executive Producern zählen neben David E. Kelley unter anderem Elle Fanning, Dakota Fanning und Brittany Kahan Ward für Lewellen Pictures, Nicole Kidman und Per Saari für Blossom Films sowie Michelle Pfeiffer, Eva Anderson und Autorin Rufi Thorpe. Regie führten bislang Dearbhla Walsh, Kate Herron und Alice Seabright.
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