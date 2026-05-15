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«Dune: Part Two» versagt bei Free-TV-Premiere

Mario Thunert von 15. Mai 2026, 08:57 Uhr

2021 brachte man den ersten Teil in die Kinos - nun lief die Fortsetzung erstmals im frei empfangbaren Fernsehen.

Bei «Dune: Part Two» aus dem Jahr 2024 handelt es sich um die Science-Fiction-Fortsetzung des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. 2021 brachte jener den ersten Teil in die Kinos. Gestern, am 14. Mai., kam es also zur erstmaligen Auswertung des zweiten Teils im deutschen Free-TV. Konnte der ausstrahlende Sender



Anhand einer Resonanz von überraschend mageren 6,1 Prozent Quotenanteil (0,22 Millionen) am Markt der Leute von 14-49 lässt sich hier keine positive Antwort geben - die Resultate verblieben enttäuschend weit unter dem Senderschnitt. Und wie sahs beim Gesamtpublikum aus? Hier lief es anhand von 1,03 Millionen, die zu 5,4 Prozent überleiteten, auch ziemlich mau. Im Anschluss wurde mit «Godzilla x Kong: The New Empire» ein weiterer Blockbuster gezeigt - allerdings in Wiederholung. Sie fuhr weiter reduzierte 5,7 Prozent durch lediglich 0,08 Millionen Jüngere wie grottige 3,8 Prozent durch 0,24 Millionen Gesamtzuschauende ein.



Besser schnitt am Vorabend des Kölner Kanals allerdings das Spezial «Frauke Ludowig - Das geheime Leben der Superreichen» ab: Das Magazin machte in Anbetracht zweistelliger 11,0 Prozent (0,26 Millionen) in der Zielgruppe einen zumindest ziemlich passablen Eindruck. Insgesamt liefs ob 6,9 Prozent anhand 1,13 Millionen überschaubar. Beiaus dem Jahr 2024 handelt es sich um die Science-Fiction-Fortsetzung des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. 2021 brachte jener den ersten Teil in die Kinos. Gestern, am 14. Mai., kam es also zur erstmaligen Auswertung des zweiten Teils im deutschen Free-TV. Konnte der ausstrahlende Sender RTL am Feiertag von der Bekanntheit der Blockbuster-Marke profitieren?Anhand einer Resonanz von überraschend mageren 6,1 Prozent Quotenanteil (0,22 Millionen) am Markt der Leute von 14-49 lässt sich hier keine positive Antwort geben - die Resultate verblieben enttäuschend weit unter dem Senderschnitt. Und wie sahs beim Gesamtpublikum aus? Hier lief es anhand von 1,03 Millionen, die zu 5,4 Prozent überleiteten, auch ziemlich mau. Im Anschluss wurde mitein weiterer Blockbuster gezeigt - allerdings in Wiederholung. Sie fuhr weiter reduzierte 5,7 Prozent durch lediglich 0,08 Millionen Jüngere wie grottige 3,8 Prozent durch 0,24 Millionen Gesamtzuschauende ein.Besser schnitt am Vorabend des Kölner Kanals allerdings das Spezialab: Das Magazin machte in Anbetracht zweistelliger 11,0 Prozent (0,26 Millionen) in der Zielgruppe einen zumindest ziemlich passablen Eindruck. Insgesamt liefs ob 6,9 Prozent anhand 1,13 Millionen überschaubar.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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