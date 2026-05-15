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«Morlock Motors» fahren weiter zickzack

Mario Thunert von 15. Mai 2026, 09:07 Uhr

Letztes Mal am 7. Mai musste man gegen Fußball nachlassen auf 5,8 Prozent.

«Morlock Motors - Big Deals im Westerwald» ist mit seiner dritten Runde einigen Schwankungen unterlegen. Zu Beginn konnte Kult-Schrauber Michael Manousakis ordentlich aufdrehen und klasse 8,5 Prozent einfahren. Zwischenzeitlich wurde er allerdings vorläufig auf mittelmäßige 4,6 Prozent gedrosselt. Vorige Woche schlug der Tachozeiger wiederum in die entgegengesetzte Richtung aus und kam bei schönen 8,0 Prozent zum stehen. Letztes Mal am 7. Mai musste man gegen Fußball jedoch abermals nachlassen auf 5,8 Prozent. Ist ja fast schon klar, dass am 14. Mai dann wieder acht Prozent zu Buchen standen, oder?



Quotentechnisch war die dieswöchige Ausgabe vom 7. Mai nun nicht imstande, die Markanteile wieder hochzupushen, die Kurve schlug eher in die entgegengesetzte Richtung aus. So ging es für das Format von Spin TV im Endeffekt weiter bergab auf mittelprächtige 4,8 Prozent bei reduzierten 0,18 Millionen 14-49-Jährigen - ein Resultat, das dem bisherigen Staffeltiefstwert von vor einigen Wochen nahekam. Die Größenordnung des Gesamtpublikums bezifferte sich in mageren Sphären, hier reichte es nur zu trüben 2,7 Prozent bei 0,58 Millionen Fans. Anschließend hielt eine Wiederholung die Anteile wenigstens annhähernd konstant auf 4,6 sprich 2,6 Prozent in den jeweiligen Altersklassen.



In der Feiertags-Daytime versuchte die TV-Station mit Spielfilmen zu verfangen. Am Vorabend programmierte man entsprechend «The Core - Der innere Kern». Der Streifen performte auf akzeptablem, aber auch nicht übermäßigem Level von 4,7 Prozent bei 0,10 Millionen 14-49-Jährigen. Insgesamt waren 0,48 Millionen (3,2 Prozent) zugegen. Nachmittags machte es «Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens» ziemlich ähnlich und generierte 4,8 Zielgruppen-Prozent ob 0,08 Millionen.. Am Gesamtmarkt holte sie sogar bessere 4,9 Prozent durch 0,53 Millionen. ist mit seiner dritten Runde einigen Schwankungen unterlegen. Zu Beginn konnte Kult-Schrauber Michael Manousakis ordentlich aufdrehen und klasse 8,5 Prozent einfahren. Zwischenzeitlich wurde er allerdings vorläufig auf mittelmäßige 4,6 Prozent gedrosselt. Vorige Woche schlug der Tachozeiger wiederum in die entgegengesetzte Richtung aus und kam bei schönen 8,0 Prozent zum stehen. Letztes Mal am 7. Mai musste man gegen Fußball jedoch abermals nachlassen auf 5,8 Prozent. Ist ja fast schon klar, dass am 14. Mai dann wieder acht Prozent zu Buchen standen, oder?Quotentechnisch war die dieswöchige Ausgabe vom 7. Mai nun nicht imstande, die Markanteile wieder hochzupushen, die Kurve schlug eher in die entgegengesetzte Richtung aus. So ging es für das Format von Spin TV im Endeffekt weiter bergab auf mittelprächtige 4,8 Prozent bei reduzierten 0,18 Millionen 14-49-Jährigen - ein Resultat, das dem bisherigen Staffeltiefstwert von vor einigen Wochen nahekam. Die Größenordnung des Gesamtpublikums bezifferte sich in mageren Sphären, hier reichte es nur zu trüben 2,7 Prozent bei 0,58 Millionen Fans. Anschließend hielt eine Wiederholung die Anteile wenigstens annhähernd konstant auf 4,6 sprich 2,6 Prozent in den jeweiligen Altersklassen.In der Feiertags-Daytime versuchte die TV-Station mit Spielfilmen zu verfangen. Am Vorabend programmierte man entsprechend. Der Streifen performte auf akzeptablem, aber auch nicht übermäßigem Level von 4,7 Prozent bei 0,10 Millionen 14-49-Jährigen. Insgesamt waren 0,48 Millionen (3,2 Prozent) zugegen. Nachmittags machte esziemlich ähnlich und generierte 4,8 Zielgruppen-Prozent ob 0,08 Millionen.. Am Gesamtmarkt holte sie sogar bessere 4,9 Prozent durch 0,53 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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