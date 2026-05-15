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«Kroatien-Krimi» steigert sich auf fünf Millionen

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Letzte Woche bekam Chefermittlerin Stascha Novak eine neue Kollegin zur Seite gestellt: Romina Küper. Nun ging es für die beiden direkt weiter.

Das Erste Deutsche Fernsehen setzte am gestrigen Donnerstag, den 14. Mai, wie schon vor sieben Tagen auf seine Ermittlungs-Reihe «Der Kroatien-Krimi». Darin bekam Jasmin Gerat in ihrer Rolle als Chefermittlerin Stascha Novak eine neue Kollegin zur Seite gestellt: Romina Küper wurde Nachfolgerin von Lenn Kudrjawizki. Zumindest konnten diese Entwicklungen das Publikums-Interesse weiter ziemlich hoch halten - mit 4,32 Millionen bei 20,0 Prozent verblieb man zwar etwas unter fünf Millionen, dennoch konnte man die Beteiligung im Vergleich zur vorigen Ausstrahlung (4,10 Millionen) sogar ein bisschen erhöhen.

Blickt man nun auf die dieswöchige Sehbeteiligung, kann erneut ein fortlaufendes Wachstum attestiert werden  mit 5,01 Millionen bei starken 22,7 Prozent kam man erstmals wieder über fünf Millionen - damit war dem Format die Führung am Gesamtmarkt selbstredend nicht zu nehmen. Beim jüngeren Publikum war indes nur eine recht solide Resonanz zu spüren, die sich in 8,7 Prozent (0,33 Millionen) äußerte.

Am Morgen zwischen 10.00 und 11.00 Uhr ging indes «Katholischer Gottesdienst an Christi Himmelfahrt» auf Sendung. Die Zeremonie aus Würzburg interessierte allerdings bloß 0,60 Millionen Menschen bei blass einstelligen 9,0 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es erwartbarer Weise extrem schwache 2,1 Prozent bei spärlichen 0,02 Millionen.

Bei der ZDF-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr um die Heimat-Serie «Lena Lorenz». Insgesamt unterlegene 3,11 Millionen Leute des Gesamtpublikums waren dabei, die aber einen zumindest noch ordentlichen Marktanteil von 14,1 Prozent zur Anstalt beförderten - die Leistung markierte im Vergleich zur Vorwoche trotzdem ein paar Verluste. Beständig verhalten die Lage bei den Jüngeren, die zu gerade so mäßigen 7,0 Prozent (0,27 Millionen) die Ausstrahlung wählten. Am Nachmittag wurde das «DFB-Pokal-Finale der Frauen» zwischen Wolfsburg und Bayern München ausgetragen. Die Übertragung kam auf jeweils richtig gute 18,6 Prozent gesamt und 13,2 Prozent der Jüngeren - ein schöner Erfolg. Verantwortlich waren dafür 2,12 sprich 0,24 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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