«Die OpenAI Story»: Deutschlandfunk startet neuen KI-Podcast

Vermischtes

Nach der erfolgreichen Reihe über Peter Thiel widmet sich das Deutschlandfunk-Team nun dem vielleicht mächtigsten Tech-Unternehmen der Gegenwart.

Ab Dienstag, 19. Mai 2026, veröffentlicht Deutschlandfunk die sechsteilige Podcast-Reihe. Die jeweils rund 30 Minuten langen Episoden erscheinen zunächst vollständig in der Deutschlandfunk App sowie bei ARD Audiothek. Auf weiteren Plattformen werden zum Start die ersten beiden Folgen veröffentlicht, ehe die restlichen Episoden im Wochenrhythmus folgen.Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Sam Altman und dem Unternehmen OpenAI. Der Podcast zeichnet nach, wie aus einem idealistischen Forschungsprojekt innerhalb weniger Jahre eines der einflussreichsten Technologie-Unternehmen der Welt wurde. Gemeinsam mit Elon Musk gründete Altman OpenAI ursprünglich als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, eine sichere Super-KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln. Mit dem weltweiten Erfolg von ChatGPT veränderten sich jedoch die Machtverhältnisse im Silicon Valley grundlegend.Host und Autor Fritz Espenlaub begibt sich erneut ins Zentrum der amerikanischen Tech-Industrie. Die Reihe beleuchtet interne Konflikte bei OpenAI, den rasanten Wettlauf um künstliche Intelligenz sowie die Frage, ob Menschen eine solche Technologie langfristig überhaupt kontrollieren können. Auch die Konkurrenz zu Unternehmen wie Google spielt eine wichtige Rolle. Laut Podcast löste der Erfolg von ChatGPT dort sogar einen internen Code Red-Alarm aus.Neben wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen geht es auch um gesellschaftliche Folgen künstlicher Intelligenz. Thematisiert werden Systeme, die emotional auf Nutzer reagieren, demokratische Kontrollmechanismen sowie Sicherheitsbedenken führender KI-Forscher. Besonders drastisch formuliert dies der KI-Experte Stuart Russell, der im Podcast sagt: Wenn Sam Altman mit sich selbst russisch Roulette spielen will, ist das seine Sache. Aber er spielt russisch Roulette mit jedem einzelnen Menschen auf der Erde. Hinter der Produktion steht dasselbe Team, das bereits «Die Peter Thiel Story» verantwortete. Neben Fritz Espenlaub gehören unter anderem Produzent und Regisseur Klaus Uhrig, die Autoren Jasmin Körber und Christian Schiffer sowie Sounddesigner Wolfgang Pérez zum Projektteam.