Warner Bros. Discovery plant mehr als 3000 Premierestunden

Schwerpunkt

Das US-Kabelportfolio setzt auf 98 neue Serien und frische Folgen von 127 zurückkehrenden Formaten.

. Food Network kündigte mit «100 Cooks» die bislang größte Home-Cook-Competition des Senders an, moderiert von Terry Crews.



Auch HGTV baut sein Angebot deutlich aus. Neben neuen Staffeln von «Battle on the Beach» und «Love It or List It» startet unter anderem «Roast My Rental», in dem Leslie Jones missratene Ferienunterkünfte aufs Korn nimmt, bevor sie mit einem Designteam saniert werden. Investigation Discovery erweitert sein True-Crime-Angebot mit Formaten wie «Bodies in the Water» und «Game Day Murders», das von Shaquille ONeal produziert wird.



TLC setzt neben neuen Staffeln von «Suddenly Amish» auf «Most Extreme Humans», «Little Singles» und «ER: Caught on Camera». TBS bringt «Impractical Jokers» zurück, während TNT mit «The Librarians: The Next Chapter» und der Miniserie «High Value Target» auf Fiction-Angebote setzt. Zusätzlich will Warner Bros. Discovery erfolgreiche Marken stärker außerhalb des klassischen Fernsehens ausbauen  etwa mit der geplanten «90 Day Con», einem mehrtägigen Fan-Event rund um das «90 Day Fiancé»-Universum.



Die Programme

Adult Swim

«Rick and Morty» (Staffel 9)

Premiere am Sonntag, 24. Mai, um 23:00 Uhr

Kein KI-Mist! Nur erstklassiger Bio-Mist, gemacht von echten Menschen mit echten menschlichen Eigenschaften wie Rückenbehaarung und Hautunreinheiten. Bitte schaut es euch an, sonst haben wir unsere Familien umsonst vernachlässigt.



«President Curtis» (2026)

President Curtis begleitet den Oberbefehlshaber und sein exzentrisches Team bei der Bewältigung von Krisen, mit denen sich Rick Sanchez niemals abgemüht hätte  von interdimensionaler Diplomatie über paranormale Ermittlungen bis hin zu unerklärlichen Phänomenen. Die neue animierte Comedy, die von Dan Harmon und James Siciliano gemeinsam entwickelt wurde und in der Keith David die Hauptrolle spielt, hat außerdem Stephanie Beatriz und Jim Rash im Cast.



Discovery Channel

«Homestead Rescue: Intervention» (Neu)

Premiere am Dienstag, 14. Juli, um 20 Uhr

Aus der bei Fans beliebten Serie «Homestead Rescue» entsteht ein brandneues, hochspannendes Interventionsformat mit der Familie Raney. Die Experten für das Leben in der Wildnis, Marty und Matt, sowie Misty Bilodeau nehmen verzweifelte Bitten von besorgten Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn von Siedlern entgegen, die am Rande des Überlebens leben. Von einer Intervention überrascht, müssen die hartnäckigen Off-Grid-Bewohner entscheiden, ob sie die Rettung annehmen oder ihren gefährlichen Weg fortsetzen wollen. Zum ersten Mal bedeutet die Rettung von Selbstversorgerhöfen, sich den Menschen selbst zu stellen. «Homestead Rescue: Intervention» wird von All3Media für den Discovery Channel produziert.



Shark Week 2026

Premiere vom 26. Juli bis 1. August

«KPop Shark Heroes» (Neu)

Nach einer Reihe von Hai-Begegnungen vor der koreanischen Halbinsel ist der Schauspieler und Komiker Ken Jeong entschlossen, die Wahrnehmung von Haien in Ostasien und weltweit neu zu gestalten. Zusammen mit seiner Filmpartnerin, der für den Grammy nominierten Sängerin und lebenslangen Hai-Liebhaberin Rei Ami hat Ken es sich zur Aufgabe gemacht, eine mutige, einzigartige Aufklärungskampagne zu starten, die mithilfe der Kraft des K-POP über diese Meeresbewohner aufklärt, das Publikum stärkt und die Sichtweise auf sie verändert. «KPop Shark Heroes» wird von Will Packer Media und Anomaly Entertainment für den Discovery Channel produziert.



«Red Bull: Ultimate Shark Dive» (Special)

Die Weltklasse-Klippenspringerin Molly Carlson springt aus einem Hubschrauber, der über dem offenen Meer schwebt, um den höchsten Freifallsprung zu vollführen, der jemals in der Shark Week versucht wurde, und stürzt sich direkt in den tiefsten jemals eingesetzten Haikäfig, umgeben von kreisenden Haien. Es gibt keine zweite Chance. «Red Bull: Ultimate Shark Dive» wird von Anomaly Entertainment für Discovery Channel produziert.



«How to Catch a Dirtbag» (Neu)

Premiere am Mittwoch, 5. August, um 22 Uhr

Eine bahnbrechende neue Serie über die Ermittlungen der Internet-Sensation Michael McWhorter, alias Tizzy Ent, der Pionierarbeit im Bereich des Crowdsourcing im Internet geleistet hat, um dabei zu helfen, diejenigen zu identifizieren, die in der Öffentlichkeit schreckliche Dinge zu tun scheinen und ungestraft davonkommen. Mit über 10 Millionen Followern in den sozialen Medien hat Tizzys charakteristische Mischung aus Humor und furchtloser Hartnäckigkeit bewiesen, dass das Internet nur eine große Kleinstadt ist und früher oder später Gerechtigkeit walten wird. «How to Catch a Dirtbag» wird von Jupiter Entertainment für Discovery Channel produziert.



«Escape from Alcatraz» (Neu)

Premiere am Donnerstag, 6. August, um 20 Uhr

Als True-Crime-Podcaster den berüchtigten Gefängnisausbruch aus Alcatraz im Jahr 1962 untersuchen, decken sie erstaunliche neue Akten und Beweise auf, die darauf hindeuten, dass die Brüder John und Clarence Anglin möglicherweise überlebt haben und den Rest ihres Lebens im Untergrund verbrachten. Nun könnten neue DNA-Beweise endlich die Wahrheit ans Licht bringen und eine jahrzehntelange Vertuschung durch die Regierung aufdecken. «Escape from Alcatraz» (Arbeitstitel) wird von Leepson Bounds Entertainment, Kontent Farm & Strong Island Films für Discovery Channel produziert.



«Rescue 911» (Neu)

Premiere im 4. Quartal 2026

Als kühne Neuinterpretation der erfolgreichen Fernsehserie aus den 1990er Jahren mit einem völlig neuen Format versetzt «Rescue 911» die Zuschauer in das sekundengenaue Drama realer Notfälle  vom Moment an, in dem ein Notruf entgegengenommen wird. Ausschließlich anhand von Augenzeugenberichten und unverfälschtem Filmmaterial von Mobiltelefonen, Überwachungskameras, Bodycams und mehr erzählt, fängt jede Folge die Momente auf Leben und Tod ein, in denen jede Entscheidung zählt, jede Sekunde zählt und das Überleben auf dem Spiel steht. Die Show wird von Lionsgate Alternative Television für den Discovery Channel produziert.



«Deadliest Catch: Northern Edge» (Neu)

Premiere im 1. Quartal 2027

Weit entfernt vom Beringmeer und unter dem gefrorenen Nordatlantik vor der Küste Neufundlands liegt die größte Schneekrabben-Biomasse der Erde  ein Milliarden-Dollar-Schatz, verborgen unter Eis, Stürmen und Gefahren. In dieser Markenerweiterung der erfolgreichen Discovery-Channel-Serie stürmt eine brandneue, furchtlose Flotte von Krabbenkapitänen in ein 100 Meilen breites Eisfeld und kämpft gegen Nordoststürme, Eisberge, rivalisierende Krabbenfischer und die Grenzen ihrer eigenen Boote, um ihren Anteil zu sichern, bevor die Krabben  und ihre Zukunft  verschwinden. Am Rande dieser gnadenlosen Welt hat nur eine seltene Spezies von Fischern das Zeug dazu, die rauen Elemente zu überleben und den großen Gewinn einzufahren. «Deadliest Catch: Northern Edge» wird von Original Productions, einem Unternehmen von Fremantle, für den Discovery Channel produziert.



«I Am Prey» (Neu)

Premiere im 1. Quartal 2027

Eine mutige, einzigartige Survival-Serie über die Tierwelt, in der sich der Biologe und Abenteurer Forrest Galante selbst zur Zielscheibe macht, um aus erster Hand zu dokumentieren, wie sich der Angriff eines Spitzenprädators anfühlt  alles in dem Bestreben, das Verhalten von Tieren besser zu verstehen. Jede Folge begleitet Forrest und sein weltweites Netzwerk aus Experten und Spezialbauern, die mithilfe modernster Technologie eine einzigartige Vorrichtung entwickeln, die Beuteszenarien realistisch nachstellt und Raubtierreaktionen auslöst, wodurch er mitten in den Konflikt zwischen Mensch und Tier gerät. «I Am Prey» wird von Phantasticus Pictures für den Discovery Channel produziert.



Food Network

«Cooking with Choi» (Neu)

Premiere donnerstags auf dem YouTube-Kanal von Food Network

Küchenchefin Esther Choi lädt die Zuschauer in dieser brandneuen Serie in ihre heimische Küche ein, wo sie ihre liebsten koreanischen und koreanisch-amerikanischen Rezepte vorstellt. Von typischen Gerichten wie Kimchi, Kimbap und koreanischem Barbecue bis hin zu inspirierten neuen Variationen von Klassikern führt Esther durch jedes Rezept und teilt dabei hilfreiche Tipps sowie die persönlichen Geschichten, warum diese Gerichte ihr so viel bedeuten. «Cooking with Choi» wird von BFD Productions für Food Network produziert.



«Chopped Castaways» (Neu)

Premiere am Dienstag, 12. Mai, um 21 Uhr

In der von Ted Allen moderierten achtteiligen Serie stranden 12 Spitzenköche auf einer abgelegenen Insel, wo Überlebensfähigkeiten genauso entscheidend sind wie kulinarisches Talent. In zwei strapaziösen Kochrunden pro Woche müssen die Teilnehmer gegen die Elemente kämpfen, aus einfachen Vorräten eine funktionsfähige Küche aufbauen, sich ihre charakteristischen Chopped-Zutatenkörbe durch intensive körperliche Herausforderungen verdienen und ausschließlich über offenem Feuer kochen. Die kulinarischen Schwergewichte Gabe Bertaccini, Maneet Chauhan und Marcus Samuelsson fungieren während des gesamten Wettbewerbs als Juroren, geben Ratschläge und entscheiden, wer weiterkommt  und wer chopped wird. Die Staffel beginnt als Teamwettbewerb, bevor sie in einen Einzelkampf übergeht, wodurch der Einsatz steigt, während die Köche darum kämpfen, ihre Rivalen zu überdauern und den Hauptpreis von 100.000 Dollar zu gewinnen. Nur der widerstandsfähigste, strategischste und anpassungsfähigste Koch wird das Inselleben und den Druck des Wettbewerbs überstehen. «Chopped Castaways» wird von Notional für Food Network produziert



«Food Network's Top 10» (Neu)

Premiere am Montag, 25. Mai, um 22 Uhr

Angesichts der unzähligen Meinungen darüber, wo man die besten Gerichte findet, bringt Food Network mit «Food Network's Top 10» Klarheit  einer neuen Serie, die definitive, verlockende Rankings der unverzichtbaren Gerichte in ganz Amerika liefert. Preisgekrönte Köche analysieren die Gerichte, die den Hype, die hohen Preise und sogar eine Reise wirklich wert sind. Die Rangliste basiert auf Erfahrungen aus erster Hand, Fachwissen und leidenschaftlichen Debatten darüber, was ein wirklich großartiges Gericht ausmacht. In jeder Folge werden die Top 10 einer verlockenden Kategorie  von Brunch und BBQ bis hin zu Burgern und Pizza  vorgestellt, begleitet von Experteneinblicken, Insider-Informationen, pikanten Geheimnissen und vielen spannenden Einblicken.

«Food Networks Top 10» wird von OMalley Productions, Inc. für Food Network produziert



«100 Cooks»

Premiere am Sonntag, 7. Juni, um 21 Uhr

Es ist der größte Kochwettbewerb für Hobbyköche aller Zeiten. Der Schauspieler, Fernsehmoderator und ehemalige Profi-Footballspieler Terry Crews moderiert, während 100 der besten Hobbyköche Amerikas die Stadionküche betreten, wo sie sich dem unvorhersehbarsten Kochwettbewerb auf Profi-Niveau aller Zeiten stellen müssen. Zu Beginn des Wettbewerbs werden die Köche nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um auf die Bühne zu kommen und gegeneinander anzutreten, während der Challenge Mixer die Herausforderungen vorgibt, denen sie sich stellen müssen  von rasanten Quizrunden bis hin zu 30-minütigen Kochduellen, bei denen es um alles oder nichts geht. Der renommierte kulinarische Content-Creator Nick DiGiovanni und die Köchin sowie NYT-Bestsellerautorin Alex Guarnaschelli sind die Juroren, die entscheiden, wer bleibt und wer gehen muss. Der Gewinner jeder Runde erhält die Wahl, das Geld sofort zu nehmen oder es dem ständig wachsenden Hauptpreis-Topf hinzuzufügen, der bei 100.000 Dollar beginnt... Je mehr Köche ausscheiden, desto höher steigt der Hauptpreis. Am Ende werden 99 Köche ausgeschieden sein, und ein talentierter Hobbykoch wird beweisen, dass er der Beste der Besten ist, und die Chance haben, bis zu 250.000 Dollar zu gewinnen. «100 Cooks» wird von Lando Entertainment für Food Network produziert



«Restaurant Impossible: Last Call»

Premiere im Juli 2026

Als frische Interpretation eines Klassikers begleitet «Restaurant Impossible: Last Call» den gefeierten Koch Aarón Sánchez und die dynamische kanadische Gastronomin Jen Agg, die sich an die Spitze stellen, um ums Überleben kämpfende Restaurants in ganz Nordamerika zu retten. Hier geht es nicht um schnelle Lösungen  es geht darum, den wahren Problemen auf den Grund zu gehen, sich an eine neue und herausfordernde Gastronomiebranche anzupassen und kreative, unerwartete Lösungen zu finden, die auf jedes einzelne Unternehmen zugeschnitten sind. Während Jen sich um das Design und den Service kümmert, macht sich Aarón an die kulinarische Seite, wobei jeder genau einschätzt, was sich ändern muss, damit das Restaurant florieren kann. Von vernichtenden Yelp-Bewertungen über Hilferufe von Mitarbeitern bis hin zu zerstrittenen Familienmitgliedern  jede Folge spiegelt die vielfältigen Herausforderungen wider, denen sich Gastronomiebetreiber heute stellen müssen. Die Emotionen kochen hoch und es steht viel auf dem Spiel, während Aarón und Jen den Rettungsplan für jeden Standort ausarbeiten und gleichzeitig die größeren Veränderungen in einer Branche bewältigen, die gezwungen ist, sich weiterzuentwickeln. «Restaurant Impossible: Last Call» wird von RTR Media für Food Network produziert



«Line of Fire» (Neu)

Premiere im 3. Quartal 2026

Er ist der ultimative MVP unter den Wettkampfköchen und nun gibt Bobby Flay alles in der Arena, die für Köche am wichtigsten ist  der Restaurantküche. Zum ersten Mal überhaupt versammelt Bobby ein legendäres Team aus preisgekrönten Restaurantköchen, darunter Antonia Lofaso, Claudette Zepeda, Michael Jenkins und Bobby selbst, um an der Kochzeile zu kochen und gegen einige der besten Restaurantteams der USA anzutreten. «Line of Fire» (Arbeitstitel) ist ein völlig neuer kulinarischer Teamwettbewerb, der seinesgleichen sucht und durch die ungefilterte Linse einer Dokumentation betrachtet wird. Keine Juroren. Kein Moderator. Keine Spielchen. Nur Gerichte, die von echten Gästen auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen bewertet werden, wobei diese entscheiden, welches Restaurant das beste Essen serviert und den Abend gewonnen hat. In einem vollbesetzten Speisesaal voller hungriger Gäste, Kritiker und VIP-Gäste hagelt es Bestellungen, während die Köche spontan reagieren und gespannt die sich ständig ändernde Rangliste beobachten. Es ist der ultimative kulinarische Mannschaftssport, bei dem die besten Restaurantküchen Amerikas gegen Bobby und seine All-Stars antreten. «Line of Fire»(Arbeitstitel) wird von Rock Shrimp Productions für Food Network produziert



«Dan the Donut Man» (Neu)

Premiere im 1. Quartal 2027

Die neue Serie begleitet Dan Cole  selbsternannter Donut Daddy und Chefentwickler für Donuts bei Dunkin  auf seiner Reise quer durch Amerika auf der Suche nach kulinarischer Inspiration für seine innovativen, ausgefallenen und manchmal völlig verrückten Donuts. Nachdem er jede Stadt, die er besucht, in sich aufgesogen hat, kehrt Dan in sein Donut-Labor zurück, wo er diese Erfahrungen und Aromen in zwei verrückte Donut-Konzepte umsetzt. Mit seinen Kreationen bewaffnet, kehrt er in die Stadt zurück, um Geschmackstests mit Einheimischen durchzuführen, die entscheiden, welcher Donut ihre Heimatstadt am besten repräsentiert. Manche Donuts werden den Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, während andere sie vielleicht ratlos zurücklassen  aber sie alle werden dafür sorgen, dass jeder über Dan the Donut Man spricht. «Dan the Donut Man» wird von Artists Equity für Food Network produziert.



«Wildcard Kitchen: High Rollers at Sea» (Neu)

Premiere im 1. Quartal 2027

Die Show führt Moderator Eric Adjepong über die Grenzen der Küche hinaus auf internationale Gewässer, wo andere Regeln gelten und alles passieren kann. In diesem mehrteiligen Turnier hat Eric einige der unvergesslichsten Köche von seinem Tisch eingeladen. Diejenigen, die wild genug sind, um Ja zu sagen, mutig genug, um auf See anzutreten, und talentiert genug, um mit jedem Chaos fertig zu werden, das ihnen begegnet. Wer wird der letzte Koch am Tisch sein, der den größten Geldtopf gewinnt, den das Spiel je gesehen hat? «Wildcard Kitchen: High Rollers at Sea» wird von Lando Entertainment für Food Network produziert



HGTV

«Battle on the Beach»

Premiere am Montag, 1. Juni, um 21 Uhr

HGTVs epische Renovierungswettbewerbsserie am Strand, «Battle on the Beach», begibt sich in ihrer neuesten Staffel mit sieben Folgen an den Grand Strand, South Carolinas angesagtes Urlaubsziel. Die HGTV-Stars Sarah Baeumler («Rock the Block»), Mika Kleinschmidt («100 Day Dream Home») und Ty Pennington («Rock the Block») betreuen jeweils ein Zweierteam vielversprechender Renovierer, die darum wetteifern, unscheinbare Ferienimmobilien am Strand  und die größten Häuser in der Geschichte der Serie  in atemberaubende Rückzugsorte am Wasser zu verwandeln, die Bestbewertungen und Spitzenpreise erzielen. Ausgestattet mit 100.000 Dollar, sieben Wochen Zeit und wertvollen Ratschlägen ihrer angesehenen Mentoren werden die Teams die veralteten Unterkünfte sanieren und dabei beispiellose gestalterische Herausforderungen meistern sowie sich wöchentlich der Bewertung durch das Renovierungs-Ehepaar Tristyn und Kamohai Kalama (Renovation Aloha) stellen. Jede Woche entscheiden Tristyn und Kamohai, welches Team den Mietwert des renovierten Objekts am stärksten gesteigert hat. Der Gewinner steht dann vor einer entscheidenden Wahl: entweder sofort 3.000 Dollar mit nach Hause nehmen oder 6.000 Dollar auf den endgültigen Hauptpreis anrechnen lassen. Wenn die atemberaubenden Renovierungen abgeschlossen sind, erhält das Team, das den höchsten Preis in der Hochsaison für seine Kurzzeitvermietung erzielt, einen Geldpreis von mindestens 50.000 Dollar, und sein Mentor darf sich damit brüsten. «Battle on the Beach» wird von Departure Films für HGTV produziert



«Crashers» (Neu)

Premiere am Montag, 8. Juni, um 22 Uhr

HGTV startet eine Neuauflage seiner erfolgreichen Reihe, einer energiegeladenen Renovierungsserie im Überraschungsstil, in der ahnungslose Hausbesitzer die Überraschung ihres Lebens erleben  eine kostenlose 72-Stunden-Renovierung eines langweiligen Raums ihrer Wahl. Mit Überraschungsaktionen, die überall stattfinden, von Möbelboutiquen über Baumärkte bis hin zum örtlichen Farbengeschäft, bietet Moderator Jonathan Knight, ein Experte für Hausrenovierungen, der vor allem als Mitglied der für den Grammy nominierten Band New Kids on the Block bekannt ist, den Leuten eine rasante Renovierung mit einem Haken anbieten. Bevor die Arbeiten beginnen, müssen die Hausbesitzer drei Regeln akzeptieren: Die Renovierung beginnt sofort; sie haben kein Mitspracherecht beim Design; und sie müssen ihr Haus für die gesamten drei Tage räumen. «Crashers» wird von Big Table Media für HGTV produziert



«Love It or List It» (Neue Staffel)

Premiere am Dienstag, 23. Juni, um 20 Uhr

HGTVs Erfolgsserie mit dem Immobilienmakler David Visentin und seiner Designerin-Gegnerin Page Turner kehrt diesen Juni mit 12 neuen Folgen zurück. Nachdem die letzte Staffel über lineare und Streaming-Kanäle hinweg mehr als 17,2 Millionen Zuschauer angezogen hat, begleitet «Love It or List It» David und Page dabei, wie sie Familien, die ihre langweiligen Häuser satt haben, dabei helfen, alle Punkte auf ihrer Wunschliste für ihr Traumhaus abzuhaken  entweder durch Pages umfassende Renovierung ihres aktuellen Hauses oder indem David ihnen eine neue Immobilie auf dem Markt sucht. «Love It or List It» wird von Big Coat Media für HGTV produziert



«Extreme Buyers Club» (Neu)

Premiere am Dienstag, 21. Juli, um 21 Uhr

Die charismatische texanische Immobilienmaklerin Noel Collier wird in der neuen HGTV-Serie ihr Spezialgebiet unter Beweis stellen: Kunden mit den ausgefallensten Immobilienwünschen dabei zu helfen, ihr Traumhaus zu finden. In der achtteiligen Staffel taucht sie in die überraschende  und manchmal schockierende  Welt jedes Käufers ein, um zu erleben, wie diese leben, und durchforstet dann den Markt nach ungewöhnlichen Angeboten, die zu ihrer beispiellosen Wunschliste passen. Ob eine frisch Geschiedene, die Land für Dutzende von Lamas sucht, ein von Geistern besessenes Paar auf der Suche nach einem Spukhaus oder eine professionelle Meerjungfrau, die viel Wasser braucht  keine Haussuche ist für Noel und ihr Team zu extrem. «Extreme Buyers Club» wird von Hit + Run für HGTV produziert.



«Roast My Rental» (Neu)

Premiere am Freitag, 24. Juli, um 21:30 Uhr

In der neuen 11-teiligen Serie stürmt die Komikerin, Ehrliche und Design-Enthusiastin Leslie Jones Amerikas schlimmste Kurzzeitvermietungen, deren virale Fotos von fehlgeleiteten Annehmlichkeiten, irreführenden Anzeigen und schonungslos ehrlichen Bewertungen Gäste abgeschreckt haben. Nach Leslies urkomischem Roast der Immobilie und einer schonungslosen Realitätsprüfung kommen sie und ihr erfahrenes Designteam unter der Leitung von HGTV-Star und Renovierungsexpertin Jasmine Roth (Help! I Wrecked My House) zur Rettung eilen und den Eigentümern helfen, das Chaos in nur 72 Stunden zu beseitigen. Sie beheben die Mängel, verwandeln die Häuser in erstklassige Urlaubsunterkünfte und geben den Roastees eine Chance auf Wiedergutmachung, wenn die nächsten Gäste anreisen. «Roast My Rental» wird von TeamSheed und Wheelhouse für HGTV produziert



«A Very Haunted Renovation» (Neu)

Premiere am Dienstag, 15. September, um 20 Uhr

Eine neue albtraumhafte Wettbewerbsreihe, «A Very Haunted Renovation», begleitet sechs mutige Renovierer und Designer, die 31 Tage lang in einem der am stärksten von Geistern heimgesuchten Häuser Amerikas wohnen werden  mit nur einer Mission: die Renovierungsarbeiten abzuschließen. Die gruseligen sechs Episoden, moderiert von der Schauspielerin Anna Camp («Scream 7»), begleiten die Teilnehmer dabei, wie sie sich der Herausforderung stellen, eines der berüchtigtsten Spukhäuser Amerikas in ein voll bewohnbares Meisterwerk zu verwandeln. In jeder Folge stehen die Teilnehmer vor furchterregenden Herausforderungen, um einen Raum im Haus komplett neu zu gestalten, und der Designexperte Michel Smith Boyd wird sie als Mentor begleiten und gemeinsam mit einem prominenten Gast jede dieser nervenaufreibenden Umgestaltungen bewerten. «A Very Haunted Renovation» wird von Grandmas House Entertainment für HGTV produziert



«Scariest House in America» (Neue Staffel)

Premiere am Freitag, dem 18. September, um 21.00 Uhr

Retta, Star von «Ugliest House in America», setzt in einer erweiterten neuen Staffel des beliebten Spin-offs «Scariest House in America» ihre Suche nach den gruseligsten Immobilien des Landes fort. Die Staffel umfasst nun sechs einstündige Episoden. Mit über 10,9 Millionen Zuschauern über lineares Fernsehen und Streaming in der zweiten Staffel wird die Schauspielerin, Komikerin und Innenarchitektur-Enthusiastin 20 Besichtigungen von erschreckend paranormalen oder grauenhaft hässlichen Häusern wagen. Die Eigentümer dieser Häuser behaupten, sie seien von gruseligen Geschichten und haarsträubenden Anblicken heimgesucht. Vom Osten bis zu den Ozarks und von Neuengland bis zum Mittleren Westen wird Retta erschütternde Orte entdecken: ein jahrhundertealtes, furchterregendes Bauernhaus, ein unheimliches ehemaliges Pflegeheim und ein verfallenes Gefängniswärterhaus aus dem 19. Jahrhundert. All diese Orte sind voller Geistererscheinungen und unheimlicher Geräusche. In jeder Folge teilt Retta auf urkomische und unverfälschte Weise ihre Eindrücke über das Aussehen, die Unbewohnbarkeit und den Schreckfaktor der Häuser. HGTV wird schließlich das «gruseligste» Haus küren und den Hausbesitzern in einem einstündigen Saisonfinale eine Renovierung im Wert von 150.000 Dollar durch die beliebte Netzwerkdesignerin Alison Victoria zusprechen. «Scariest House in America» wird von Big Fish Entertainment für HGTV produziert.



«House Shock» (Neu)

Premiere am Dienstag, dem 22. September um 21.00 Uhr

In der neuen HGTV-Serie «House Shock» über heimliche Renovierungen erhalten ahnungslose Hausbesitzer, die von ihren Angehörigen nominiert wurden, eine Überraschungsrenovierung für die Räume, die sie vernachlässigt, aufgegeben oder einfach nur gehasst haben. Die Moderatorin und Designerin Arielle Vandenberg sorgt zusammen mit einem einfallsreichen Bauteam unter der Leitung des Bauunternehmers und ehemaligen «Battle on the Beach»-Gewinners Steve Lewis dafür, dass jede dieser spannenden Renovierungen planmäßig und pünktlich über die Bühne geht. Mit geheimer Planung, heimlichen Ablenkungsmanövern, um die Empfänger fernzuhalten, versteckten Kameras und dramatischen Raumenthüllungen wird die aus 20 Folgen bestehende Staffel Herz, Humor und gelegentliche Schocks bieten  denn nicht jede Renovierungsüberraschung entspricht den Wünschen der Hausbesitzer. House Shock» wird von ITV America für HGTV produziert.



«Sin City Rehab» (Neue Staffel)

Premiere am Mittwoch, dem 7. Oktober, um 21.00 Uhr

Die beliebte HGTV-Designerin Alison Victoria wird in einer neuen Staffel von «Sin City Rehab» mit acht Folgen ihre Eroberung der Immobilien-Szene in Las Vegas weiter vorantreiben. Die erste Staffel zog über 11,2 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen und beim Streaming an. Die neue Staffel begleitet Alison, die vor allem für ihre Emmy®-nominierte Serie «Windy City Rehab» bekannt ist, bei entscheidenden Renovierungen und geschäftlichen Entscheidungen, während sie ihr Design-Unternehmen im Westen aufbaut. Dabei muss sie sich mit großen Egos, harter Konkurrenz und extrem knappen Zeitplänen auseinandersetzen, während sie gleichzeitig neue Geschäftspartner aufnimmt und mehrere risikoreiche Renovierungsprojekte unter einen Hut bringt. «Sin City Rehab» wird von Big Table Media und Briefly Gorgeous Productions für HGTV produziert.



«HGTV Dream Home 2027»

Premiere: 2027

HGTVs größte und mit Spannung erwartete Hausverlosung feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und zieht für «HGTV Dream Home 2027» nach Park City in Utah. Inspiriert von der atemberaubenden Umgebung wird dieses einzigartige Haus die beeindruckende Bergkulisse von Park City nutzen, um einen entspannenden Rückzugsort für Après-Ski-Aktivitäten für einen glücklichen Gewinner zu schaffen. «HGTV Dream Home 2027» wird von Departure Films für HGTV produziert.



Investigation Discovery (ID)

«The Many Lives of Benjaman Kyle» (Neue Show)

Premiere am Montag, dem 25. Mai, und Dienstag, dem 26. Mai, von 21.00 bis 23.00 Uhr

Im August 2004 wurde ein nackter und verletzter Mann hinter einem Burger King im ländlichen Georgia gefunden. Er gab an, an einer seltenen Form von Amnesie zu leiden, und nannte sich Benjaman Kyle. Im Jahr 2014 begann er mit Hilfe der Filmemacher Shannon und Eric Evangelista, sein vergessenes Leben zusammenzustellen. Doch als sich Risse in seiner Geschichte zeigten, deckten die Produzenten Tatsachen auf, die beunruhigende Unstimmigkeiten in seiner Vergangenheit offenbarten und drei ungelöste Fälle sowie eine mögliche Verbindung zu einer mächtigen Verbrecherfamilie im Mittleren Westen ans Licht brachten. Als neue Beweise auftauchen, sehen sich die Produzenten zunehmenden Drohungen ausgesetzt, die einen von ihnen in Gefahr bringen und die verheerenden Kosten offenbaren, die die Suche nach der Wahrheit mit sich bringen kann. «The Many Lives of Benjaman Kyle» wird von Hot Snakes Media für ID produziert.



«Deadly Influence: The Social Media Murders» (Neue Staffel)

Die neue Staffel startet am Montag, dem 1. Juni, um 21.00 Uhr

«Deadly Influence: The Social Media Murders» kehrt mit einer noch packenderen und beunruhigenderen neuen Staffel zurück. Die Serie beleuchtet, wie Erfolg in den sozialen Medien auch ein Nährboden für Grooming, Täuschung und Gewalt sein kann. «Deadly Influence» taucht in virale True-Crime-Geschichten ein, die die Newsfeeds, die sozialen Medien und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beherrschten. Hinter den Schlagzeilen verbirgt sich die wahre Geschichte davon, wie der Wettlauf um Likes, Follower und virale Dominanz in eine Obsession  und letztendlich in Mord  münden kann. Die Zuschauer:innen werden tiefer in die verführerische, doch gefährliche Welt der Internet-Prominenz und der sozialen Medien hineingezogen. Was als Streben nach Online-Ruhm beginnt, kann innerhalb eines Herzschlags in eine erschreckende Tragödie der realen Welt umschlagen. Mit beispiellosem Zugang zu den Hauptakteuren und bisher unveröffentlichtem Archivmaterial enthüllt «Deadly Influence», dass sich hinter den glattgebügelten Posts und makellosen Filtern eine weitaus düsterere Realität verbergen könnte. «Deadly Influence: The Social Media Murders» wird von Talos Films für ID produziert.



«Lethally Blonde» (Neue Staffel)

Premiere am Montag, dem 1. Juni, um 22.00 Uhr

Moderatorin und ausführende Produzentin Holly Madison taucht in die gefährlichen Schnittstellen von Schönheit, Begierde und Täuschung ein. Sie untersucht schockierende Mordfälle, in die naiv-träumende Anwärterinnen mit großen Träumen verstrickt werden und in denen ihre Sexualität ausgebeutet wird. «Lethally Blonde» schält die Schichten aus Glamour und Intrigen ab und deckt die gefährlichen Realitäten auf, die das Streben nach Schönheit und Ruhm begleiten können. Von Morden und dem Verschwinden von Tänzerinnen, Cheerleadern und Models bis hin zu erschütternden Fällen im Zusammenhang mit der Erotikindustrie beleuchtet die Serie die Geschichten von Opfern, deren Leben auf tragische Weise zu Geschichten von Ausbeutung und Mord wurde. «Lethally Blonde» wird von Lion TV US von All3 Media für ID produziert.



«Bodies in the Water» (Neu)

Premiere am Dienstag, dem 2. Juni, um 22.00 Uhr

«Bodies in the Water» untersucht eindringliche, reale Rätsel und taucht tief in die Geheimnisse von Mordopfern ein, die in einem nassen Grab versunken sind. In sechs fesselnden Episoden enthüllt die Serie, wie Flüsse, Seen und Küsten entweder verheerende Verbrechen verbergen oder die Wahrheit ans Licht bringen können. «Bodies in the Water» wird von Twist Media (Teil von Wheelhouse) für ID produziert.



«Game Day Murders» (Arbeitstitel) (Neu)

Premiere im 4. Quartal 2026

Produziert von True-Crime-Fan und NBA-Legende Shaquille ONeal ist Game Day Murders (Arbeitstitel) eine brandneue Serie, die Mordfälle untersucht, die Schockwellen durch die amerikanische Sportwelt schickten. Unter der Leitung der erfahrenen Sportmoderatorin Lindsay Czarniak erkundet die Serie die dunkle Schnittstelle, an der Ehrgeiz, Wettbewerb und Gewalt aufeinanderprallen. Anhand von Berichten aus erster Hand von Familienangehörigen und Teamkollegen zeichnet jede Folge ein lebendiges kulturelles Porträt der inneren Abläufe und emotionalen Herausforderungen von Teams, Fangemeinden und Gemeinschaften, die mit tragischen, unumkehrbaren Folgen konfrontiert sind. Diese Folgen verändern Teams und Städte gleichermaßen für immer. «Game Day Murders» wird von ONeals Produktionsfirma Jersey Legends (einem Geschäftsbereich von Authentic Studios) in Zusammenarbeit mit Lion Television US von All3 Media produziert, den Produzenten hinter der gefeierten ID-Serie «Murder Under the Friday Night Lights».



Magnolia Network

«Maine Cabin Masters» (Neue Staffel)

Premiere am Montag, dem 25. Mai um 21.00 Uhr

Der Bauunternehmer Chase Morrill verwandelt zusammen mit seiner Schwester Ashley Morrill-Eldridge und seinem Schwager Ryan Eldridge Ferienhäuser in einigen der schönsten Gegenden von Maine. Von historischen Cottages bis hin zu Camp-Hütten erhalten malerische Rückzugsorte die Verjüngungskur, die sie brauchen. «Maine Cabin Masters» wird von Dorsey für Magnolia Network produziert.



«Lakefront Bargain Hunt Renovation» (Neue Staffel)

Premiere am Dienstag, dem 16. Juni, um 21.00 Uhr

Mit ein bisschen Fantasie und viel Muskelkraft verwandeln Familien ihre neuen Ferienhäuser in die erholsamen Rückzugsorte, die sie sich schon immer vorgestellt haben. «Lakefront Bargain Hunt Renovation» wird von Magilla Entertainment für Magnolia Network produziert.



«Maine Cabin Masters: All In» (Neu)

Sommer 2026

Die «Maine Cabin Masters» nehmen ihr bisher ehrgeizigstes Bauprojekt in Angriff: die Umwandlung eines heruntergekommenen Bed & Breakfasts in ein atemberaubendes, 12 Hektar großes Gasthaus am See. Dabei verwirklichen Chase und seine Frau Sarah ihren lang gehegten Traum, Gasthausbesitzer zu werden. «Maine Cabin Masters: All Inn» wird von Dorsey für Magnolia Network produziert.



«Fixer Upper: We Bought a Money Pit» (Neu)

4. Quartal 2026

Chip kauft eine weitläufige Villa in Texas und schwört, dass es eine großartige Gelegenheit sei. Am Ende entpuppt sich das Haus jedoch als echte Geldgrube. Da sich nach Jahren auf dem Markt kein Käufer findet, schreitet Joanna ein, um das veraltete Anwesen in ein wunderschönes Zuhause zu verwandeln, das  Daumen drücken  endlich verkauft wird. «Fixer Upper: We Bought a Money Pit» wird von Blind Nil für Magnolia Network produziert.



«Back to the Frontier» (Neue Staffel)

2027

Vier neue Familien begeben sich zurück in die 1880er Jahre, um einen Sommer in ungezähmter Wildnis und mit historischen Herausforderungen zu verbringen. Ohne modernen Komfort werden sie herausfinden, ob sie die Kraft und den Zusammenhalt haben, um dieses Siedler-Experiment zu überstehen. «Back to the Frontier» wird von Wall to Wall Media für Magnolia Network produziert.



OWN

«Heart & Hustle: Houston» (Neue Staffel)

Premiere am Samstag, dem 30. Mai, um 20.00 Uhr

Die Serie begleitet eine dynamische Gruppe schwarzer Frauen auf der Suche nach Liebe und Erfolg in der pulsierenden Stadt Houston, Texas. In dieser neuen Staffel werden die Bande, die die Gruppe einst verbanden, auf eine noch nie dagewesene Weise auf die Probe gestellt, während die Schwesternschaft mit emotionalen Abrechnungen und wechselnden Allianzen konfrontiert wird. Die wiederkehrenden Darstellerinnen Chloe Cooke, La'Torria Lemon, LeBrina Jackson, Muneera Page, Roe Grady-Pichardo und Alaina Saulsberry sehen sich mit den Folgen eines explosiven Streits konfrontiert, der die Frauen in gegnerische Lager gespalten hat. Während sie versuchen, ihre einst unzerbrechlichen Freundschaften wieder aufzubauen, entstehen neue Spannungen, die die Schwesternschaft unwiderruflich zu spalten drohen. Inmitten der persönlichen Turbulenzen bleiben die Frauen unerbittlich in ihrem Streben und balancieren Ehrgeiz, Unternehmergeist und den Druck des Lebens in einer der wettbewerbsintensivsten Städte des Landes aus. «Heart & Hustle: Houston» wird von Jesse Collins Entertainment für OWN produziert.



«Belle Collective» (Neue Folgen)

Premiere am Freitag, dem 5. Juni, um 20.00 Uhr

Die OWN-Erfolgsserie «Belle Collective» kehrt mit brandneuen Folgen zurück. Sie rückt dynamische Frauen ins Rampenlicht, die die Stärke, den Ehrgeiz und den Stolz des schwarzen weiblichen Unternehmertums verkörpern. Sie definieren neu, was es bedeutet, eine moderne Südstaaten-Belle zu sein, die sich kompromisslos ihren eigenen Weg bahnt. «Belle Collective» wird von Kingdom Reign Entertainment produziert, ausführender Produzent ist Carlos King.



Iyanla Vanzant Specials (Arbeitstitel) (Specials)

Premiere im Herbst 2026

Für später im Jahr 2026 hat OWN zwei Spotlight-Specials mit Iyanla Vanzant in Auftrag gegeben. Diesmal tritt sie vor einem Live-Studio-Publikum auf. Jedes Special taucht tief in das Herz kultureller und familiärer Dynamiken ein und setzt Iyanlas Mission fort, Menschen dabei zu helfen, ihr Leben durch Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Heilung in Ordnung zu bringen. OWN Spotlight Specials sind Event-Programme, die kraftvolle, kulturell relevante Stimmen und aktuelle Gespräche in den Vordergrund stellen und dem Publikum nachdenkliche, fesselnde Geschichten bieten, die reale Herausforderungen und Veränderungen widerspiegeln. Iyanla Vanzant Specials (Arbeitstitel) wird von Bunim/Murray Productions, einem Unternehmen von Banijay Americas, für OWN produziert.



«Love & Marriage: Huntsville» (Neue Staffel)

Premiere: 2026

OWN hat die 12. Staffel genehmigt und 30 weitere Folgen seiner erfolgreichen, für den NAACP Image Award nominierten Serie bestellt. «Love & Marriage: Huntsville» begleitet eine dynamische Gruppe von Paaren und langjährigen Freunden in Huntsville, Alabama. Mit ausgeprägten Persönlichkeiten und unverfälschten Perspektiven erforscht die Serie die Realitäten von Liebe, Ehe und Ehrgeiz, um die Höhen, Herzschmerz-Momente und intensiven Momente einzufangen, die mit dem Aufbau authentischer Beziehungen einhergehen, während man nach Exzellenz strebt. Die neuen Folgen werden im Laufe der Jahre 2026 und 2027 als Teil von OWNs charakteristischem Samstagabend-Programm mit unverzichtbaren Reality-Formaten ausgestrahlt. «Love & Marriage: Huntsville» wird von Kingdom Reign Entertainment und ITV America für OWN produziert.



TBS

«Impractical Jokers» (Neue Staffel)

Premiere am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, um 22.00 Uhr

Nach der erfolgreichsten Staffel in der 15-jährigen Geschichte der Serie und als Nummer 1 der Original-Kabel-Serien im Jahr 2026 begleitet «Impractical Jokers» drei Comedians und lebenslange Freunde, die sich gegenseitig in der Öffentlichkeit mit einer Reihe von urkomischen und ausgefallenen Herausforderungen in Verlegenheit bringen wollen. Wenn Brian Q Quinn, James Murr Murray und Sal Vulcano sich gegenseitig herausfordern, etwas zu sagen oder zu tun, müssen sie es tun wenn sie sich weigern, haben sie verloren! Am Ende jeder Folge muss der Verlierer eine Strafe epischen Ausmaßes über sich ergehen lassen. «Impractical Jokers» wird von NorthSouth Productions für TBS produziert.



«Foul Play mit Anthony Davis» (Neue Staffel)

Premiere im Winter 2026

Entstanden aus den Köpfen der «Impractical Jokers» und moderiert von einem der größten Namen der NBA-Geschichte, Anthony Davis, bietet diese urkomische neue Streichshow einigen der weltbesten Athleten die einmalige Gelegenheit, ihre ahnungslosen, berühmten Freunde zu veräppeln. «Foul Play with Anthony Davis» wird von Grandmas House Entertainment, Bad Woods Entertainment und 4.4.Forty Media für TBS produziert.



TLC

«Most Extreme Humans» (Neu)

Premiere am Mittwoch, dem 10. Juni, um 21.00 Uhr

«Most Extreme Humans» begleitet Menschen aus aller Welt, die mit den seltensten und bemerkenswertesten körperlichen Besonderheiten leben. Zu sehen sind unter anderem ein philippinischer Mann, dessen Hände so groß geworden sind, dass er Armbanduhren als Ringe trägt, das kleinste Ehepaar der Welt aus Brasilien, das zusammen weniger als 1,80 Meter groß ist, sowie ein 19-Jähriger aus Indien, der mit der extrem seltenen Erkrankung lebt, die als «Werwolf-Syndrom» bekannt ist. Die Serie beleuchtet, wie der Alltag aussieht, wenn die Welt nicht auf den eigenen Körper zugeschnitten ist. «Most Extreme Humans» wird von Arrow Media, einem Unternehmen von Fremantle, für TLC produziert.



«Little Singles» (Neu)

Premiere am Montag, dem 15. Juni, um 21.00 Uhr «Little Singles» zeigt eine eng verbundene Gruppe von Freunden aus der Gemeinschaft der Kleinwüchsigen, die sich zu einem unvergesslichen Urlaub zusammenfinden. Seit Jahren treffen sich diese Freunde jährlich auf nationalen Kongressen und sind zu einer Wahlfamilie geworden. Die Nähe, die sie verbindet, bringt das Drama komplexer Beziehungen, romantischer Verwicklungen und jede Menge Spaß mit sich! «Little Singles» wird von Shed Media für TLC produziert.



«ER: Caught on Camera» (Neu)

Premiere am Mittwoch, dem 8. Juli, um 22.00 Uhr

Echte Patienten blicken auf ihre intensivsten Erlebnisse in der Notaufnahme zurück. Dabei werden Interviews aus erster Hand mit unverfälschtem Filmmaterial der Notfallsituation kombiniert. Notärzte analysieren in Echtzeit, was passiert ist und warum. «ER: Caught on Camera» wird von Anomaly Entertainment für TLC produziert.



«Off the Scale» (Arbeitstitel) (Neu)

Premiere am Mittwoch, dem 11. November, um 21.00 Uhr

Anhand von selbst gedrehtem Filmmaterial und ungefilterten Social-Media-Beiträgen begleitet jede Folge zwei Menschen auf ihrer transformativen Abnehmreise. Im Laufe der Jahre werden wir miterleben, wie sie Hunderte von Pfund abnehmen, was in einem großen Lebensereignis gipfelt, bei dem sie feiern, wie weit sie gekommen sind  innerlich wie äußerlich. «Off The Scale» wird von Arrow Media, einem Unternehmen von Fremantle, für TLC produziert.



«Suddenly Amish» (Neue Staffel)

Premiere 2027

«Suddenly Amish» kehrt nach seinem erfolgreichen Start mit einer neuen Staffel zurück. Die Serie begleitet Nicht-Amische, die ihr modernes, «englisches» Leben hinter sich lassen, um in eine traditionelle Amish-Gemeinschaft einzutauchen. Während sie sich in einer Welt zurechtfinden, die von Glauben, Disziplin, Einfachheit und Gemeinschaft geprägt ist, steht jeder Teilnehmer vor tiefgreifenden persönlichen Wendepunkten, die ihre Identität, ihre Beziehungen und ihre Bereitschaft, auf modernen Komfort zu verzichten, auf die Probe stellen. «Suddenly Amish» wird von Hot Snakes Media für TLC produziert.



TNT

«The Librarians: The Next Chapter» (Neue Staffel) Premiere am Sonntag, dem 2. August, um 21.00 Uhr ET/PT Als Spin-off der gefeierten Original-Fernseh- und Filmreihe dreht sich «The Librarians: The Next Chapter» um Vikram Chamberlain (Callum McGowan), einen Bibliothekar aus der Vergangenheit, der aus dem Jahr 1847 durch die Zeit gereist ist und sich nun in der Gegenwart festgesetzt hat. Die zweite Staffel, die für ihre Mischung aus Mythos, Mysterium und Magie gelobt wird, wird Auftritte zahlreicher gefeierter Talente bieten. Mit dabei sind die für den Screen Actors Guild Award nominierten Dominic Monaghan («Lost») und Jeremy Swift («Ted Lasso»), Josh Gates (Moderator von «Expedition Unknown» auf dem Discovery Channel), Stefan Kapičić («Deadpool»), Oliver Dench («Hotel Portofino»), Ty Tennant («House of the Dragon»), Flula Borg («Pitch Perfect 2») und Alan Emrys («Translations»). Aus der Originalserie kehren Lindy Booth («Dawn of the Dead») als Cassandra Cillian und Christian Kane («Leverage») als der bei den Fans beliebte Charakter Jacob Stone zurück. «The Librarians: The Next Chapter» wird von Electric Entertainment für TNT produziert.



«High Value Target» (Arbeitstitel) (Neu)

Premiere im Herbst 2026

Die Miniserie «High Value Target» (Arbeitstitel) ist inspiriert von dem Buch Debriefing the President und handelt von der unerbittlichen Suche eines Mannes nach der Wahrheit, dem komplizierten Kampf einer Nation um Gerechtigkeit und den Bindungen zwischen Vätern und Söhnen. Zum ersten Mal wird die intime Geschichte zweier Männer im Zentrum eines der prägendsten Konflikte des 21. Jahrhunderts erzählt. Im Jahr 2003 war John Nixon, ein CIA-Analyst, der erste Amerikaner, der Saddam Hussein verhörte. Während ihrer gemeinsamen Zeit begann Nixon, die potenziellen Folgen der Invasion, die humanitären Schrecken und die geopolitischen Turbulenzen zu begreifen, die auf Saddams Sturz folgen würden. «High Value Target» (Arbeitstitel) wird von AR Content und Big Dreams Entertainment für TNT produziert.

Warner Bros. Discovery hat im Rahmen seiner Upfront-Präsentation in New York ein umfangreiches Programmangebot für seine US-Kabelsender vorgestellt. Insgesamt kündigte der Konzern mehr als 3000 Premierestunden an. Dazu zählen 98 neue Serien sowie neue Folgen von 127 bereits etablierten Formaten. Zum Portfolio gehören unter anderem Discovery Channel, Food Network, HGTV, Investigation Discovery, TBS, TNT, TLC, Magnolia Network, Adult Swim und OWN.Der Konzern verweist auf eine starke Marktposition im US-Kabelfernsehen: Im ersten Quartal 2026 habe Warner Bros. Discovery fünf der zehn meistgesehenen Kabelsender gestellt und rund 30 Prozent der Primetime-Nutzung im Kabelmarkt erreicht. Besonders stark sei das Portfolio im Bereich Unscripted. TLC habe mit «Suddenly Amish» sogar den bislang erfolgreichsten neuen Realitytitel des Jahres bei den 25- bis 54-Jährigen platziert.Zu den neuen Projekten gehört, eine Adult-Swim-Animationsserie aus dem «Rick and Morty»-Universum mit Keith David. Discovery Channel setzt unter anderem auf das Shark Week-Specialmit Ken Jeong und REI AMI sowie auf neue Formate wie