US-Fernsehen

Disney+ zeigt erstmals exklusiv den «Banana Bowl»

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Die Streamingplattform baut ihre Zusammenarbeit mit den Savannah Bananas weiter aus und sichert sich das Finale der Banana-Ball-Saison exklusiv.

Disney+ wird im Oktober exklusiv den «Banana Bowl» in den USA übertragen. Das gab The Walt Disney Company während der diesjährigen Upfront-Präsentation bekannt. Beim «Banana Bowl» treffen die besten Teams der populären Banana-Ball-Liga im Meisterschaftsspiel aufeinander.

Die Savannah Bananas haben sich in den vergangenen Jahren mit einer Mischung aus Baseball, Comedy, Tanz und Showelementen zu einem Social-Media-Phänomen entwickelt. Laut Disney soll das Finale eine der bislang größten Produktionen der Liga werden. Alle sechs Teams werden eingebunden, hinzu kommen zahlreiche Entertainment-Elemente zwischen den Innings und während des Spiels.

Die Kooperation zwischen Disney und den Savannah Bananas wurde zuletzt deutlich ausgebaut. Bereits vereinbart wurde ein exklusives 25-Spiele-Paket, das über Disney+ sowie die ESPN-Plattformen ausgestrahlt wird. Ausgewählte Begegnungen laufen zusätzlich bei ESPN und auf ABC. Zudem tritt Bananas-Spieler Jackson Olson in der kommenden Staffel von «Dancing with the Stars» an.

Auch abseits des Spielfelds setzt Disney auf die ungewöhnliche Baseball-Marke. Im März veranstalteten die Savannah Bananas bereits einen eigenen Thementag im Disneyland Resort, während Ende Mai ein weiteres Event im ESPN Wide World of Sports Complex geplant ist. Im Juli folgt zudem ein Showcase nahe des ESPN-Hauptquartiers in Hartford.

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