TelevisaUnivision baut Sportoffensive massiv aus

US-Fernsehen

Der spanischsprachige US-Medienkonzern sichert sich zahlreiche neue Rechte für den US-Markt.

TelevisaUnivision hat im Rahmen seiner Upfront-Präsentation das Sportportfolio für die Saison 2026/27 vorgestellt und setzt dabei massiv auf Live-Sport für das spanischsprachige Publikum in den USA. Besonders bemerkenswert ist eine neue Vereinbarung mit ESPN: Der Super Bowl LXI wird am 14. Februar 2027 nicht nur bei ESPN Deportes, sondern zusätzlich mit einer eigenen spanischsprachigen Produktion bei Univision übertragen. Damit gibt es erstmals zwei separate spanische TV-Übertragungen des NFL-Endspiels in den Vereinigten Staaten.Das Endspiel der National Football League wird im SoFi Stadium in Inglewood stattfinden und parallel zu den englischsprachigen Übertragungen von ABC und ESPN laufen. Laut ESPN und TelevisaUnivision soll die Kooperation den Zugang für Millionen spanischsprachiger Zuschauer verbessern. Bereits der Super Bowl LVIII hatte bei Univision Rekordwerte erzielt.Zugleich baut TelevisaUnivision sein Fußball-Angebot weiter aus. Der Konzern verlängerte seine Rechte an den Wettbewerben der CONCACAF bis 2029. Dazu gehören weiterhin der Gold Cup und die Nations League. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen die US-spanischsprachigen Rechte an der CONMEBOL Libertadores und der CONMEBOL Sudamericana von 2027 bis 2030. Damit landen die wichtigsten südamerikanischen Klubwettbewerbe künftig bei Univision und ViX.Auch die Partnerschaft mit der mexikanischen Fußball-Föderation wurde langfristig verlängert. Die Spiele der mexikanischen Nationalmannschaft bleiben bis 2034 bei den Plattformen des Unternehmens zu sehen. Hinzu kommen umfangreiche Rechte an der Liga MX und der Frauenliga Liga MX Femenil. TelevisaUnivision bezeichnet die Liga MX weiterhin als meistgesehene Fußballliga in den USA.Neben Fußball investiert der Konzern auch in Motorsport. Gemeinsam mit Apple wird das Unternehmen den Formula One Las Vegas Grand Prix am 21. November 2026 bei Univision übertragen. Geplant sind zudem Vor- und Nachberichte sowie Highlight-Berichterstattung über die gesamte Saison hinweg. Die Offensive zeigt, wie stark der Wettbewerb um das spanischsprachige Publikum in den USA geworden ist. Das mexikanische Unternehmen Televisa hält 45 Prozent an dem Unternehmen, die übrigen Prozente sind in Streubesitz.