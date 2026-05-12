Versant baut Portfolio mit True Crime, Sci-Fi und Live-Events aus

US-Fernsehen

Das neue Medienunternehmen bündelt Programme von USA Network, SYFY, E! und Oxygen True Crime und kündigt zahlreiche neue Formate an.

Das neu formierte Medienunternehmen Versant hat seine Programmstrategie für die Saison 2026/27 vorgestellt. Zum Portfolio gehören unter anderem USA Network, SYFY, E!, Golf Channel und Oxygen. Im Mittelpunkt stehen neue True-Crime-Formate, Reality-Shows, Live-Events und Sportrechte. Besonders offensiv baut Oxygen True Crime sein Programm aus. Neu angekündigt wurdenmit Maury Povich sowie, das von Lisa Vanderpump moderiert wird. Darüber hinaus verlängert der Sender «Killer Grannies» mit June Squibb, «Prosecuting Evil with Kelly Siegler» und «The Death Investigator with Barbara Butcher». Neu hinzukommen außerdem «Snapped: Killer Moms» sowie die Dokumentation «The Hooters Murders: Deadly Shift».Im fiktionalen Bereich bestätigte SYFY den Start der dritten Staffel von «The Ark» für den 29. Juli. USA Network schickt wiederum die neue Krimiserie «Anna Pigeon» am 7. August an den Start. Die Produktion basiert auf den Romanen von Nevada Barr und setzt auf Tracy Spiridakos als Parkrangerin und Ermittlerin.Auch E! setzt weiterhin auf bekannte Marken und Live-Events. Diekehren 2027 zurück, ebenso bleiben diebeim Sender. Neu angekündigt wurde zudem die Mixology-Competition «Cocktail Wars» mit den ehemaligen *NSYNC-Mitgliedern Lance Bass und Joey Fatone. Hinzu kommt die Reality-Dokuserie «The Golden Life», in der mehrere ehemalige «Real Housewives of New York City»-Gesichter gemeinsam in Palm Beach auftreten.Sportlich positioniert sich Versant ebenfalls breiter. Unter dem Label USA Sports bündelt das Unternehmen künftig Übertragungen der WNBA, NASCAR, WWE, Premier League sowie College-Sport. Beim Golf Channel kehrt außerdem die Reality-Competition «Big Break» zurück, diesmal in Kooperation mit Good Good Golf. Auch die «Optum Golf Channel Games» erhalten eine zweite Ausgabe.