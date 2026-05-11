Byron Allen übernimmt Mehrheit an BuzzFeed

Wirtschaft

Jonah Peretti wechselt zu KI-Sparte, der Medienunternehmer Allen soll neuer Chairman und CEO von BuzzFeed werden.

BuzzFeed bekommt einen neuen Mehrheitseigner: Die Familienholding des Medienunternehmers Byron Allen investiert laut Unternehmensangaben 120 Millionen US-Dollar in das Digitalunternehmen und übernimmt damit rund 52 Prozent der Anteile. Im Zuge der Transaktion soll Allen nach Abschluss des Deals die Position des Chairman und Chief Executive Officer übernehmen. Gründer Jonah Peretti gibt den CEO-Posten dagegen ab und wechselt in die neu geschaffene Rolle des Präsidenten von BuzzFeed AI.Demnach kauft Allen Family Digital insgesamt 40 Millionen Aktien zu einem Preis von drei Dollar pro Anteilsschein. Die Finanzierung besteht aus 20 Millionen Dollar in bar sowie einem Schuldschein über 100 Millionen Dollar mit fünfjähriger Laufzeit. Der Abschluss der Vereinbarung wird noch bis Ende Mai erwartet.Peretti erklärte, Allen habe in den vergangenen Jahrzehnten eines der größten Medienunternehmen der Welt aufgebaut und sei deshalb die richtige Person, um BuzzFeed und die HuffPost-Marke in die nächste Wachstumsphase zu führen. Gleichzeitig kündigte er größere Umstrukturierungen an. Unter anderem soll BuzzFeed Studios mit Bereichen wie Mikrodramen, Animation und Spielfilmproduktionen eigenständig aufgestellt werden. Auch die Kochmarke Tasty soll separat organisiert werden.Allen wiederum kündigte an, BuzzFeed künftig stärker als kostenlose Video-Streaming-Plattform auszubauen und sprach davon, mit Hilfe von KI langfristig mit YouTube konkurrieren zu wollen. Peretti will sich künftig vor allem auf KI-Produkte und neue technologiegetriebene Medienformate konzentrieren.Parallel veröffentlichte BuzzFeed auch Quartalszahlen. Der Umsatz sank im ersten Quartal 2026 um 12,4 Prozent auf 31,6 Millionen Dollar. Während die Werbeeinnahmen deutlich zurückgingen, legte der Bereich Content-Erlöse um mehr als 69 Prozent zu. Der Nettoverlust erhöhte sich von 12,5 auf 15,1 Millionen Dollar. Im Jahr 2018 betrug der Umsatz noch über 300 Millionen US-Dollar.Um uns auf seine Ankunft vorzubereiten, planen wir erhebliche Veränderungen, darunter Kostensenkungen sowie die Gründung von BuzzFeed Studios (mit vertikalen Mikroserien, Animationen, digitalen Videos und einem Premium-Studio für Spielfilme) und die Ausgliederung von Tasty als eigenständiges Unternehmen. Diese Investition in unser Unternehmen und Byrons Führungsaufgaben werden BuzzFeed, Inc. Liquidität verschaffen und den operativen Fokus schärfen, fuhr Peretti fort.Ich werde in eine neu geschaffene Position als Präsident von BuzzFeed AI wechseln. Nach 20 Jahren als CEO von BuzzFeed freue ich mich darauf, meinen Fokus auf eine praxisorientiertere Rolle zu verlagern, in der ich Produkte und Technologien entwickle, die nur dank der jüngsten Fortschritte in der KI möglich sind. Ich bin überzeugt, dass KI die Medienbranche grundlegend verändern und kreative Menschen befähigen wird, auf neue Weise zu gestalten, und ich glaube, dass die Chancen enorm sind, fügte Peretti hinzu.Jonah ist ein großartiger Visionär und hat phänomenale Arbeit geleistet. BuzzFeed und HuffPost haben sich zu zwei ikonischen globalen digitalen Medienmarken mit einer enormen Reichweite und großer kultureller Bedeutung entwickelt, sagte Byron Allen, designierter Vorsitzender und CEO von BuzzFeed. Unsere Vision ist es, auf dem ikonischen Fundament von BuzzFeed und HuffPost aufzubauen, indem wir in die Bereiche kostenloses Video- und Audio-Streaming sowie nutzergenerierte Inhalte expandieren. Ab sofort macht sich BuzzFeed mit der Kraft der KI offiziell daran, YouTube zu überholen und ein weiterer führender kostenloser Video-Streaming-Dienst zu werden.