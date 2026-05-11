Am Montag, den 5. Januar 2026, startete das ZDF die achte Staffel von «SOKO Potsdam». 3,63 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Geschichte Nachts im Wald, in der Brigitte Zeh als Gastdarstellerin auftrat. Die Regiearbeit von Helene Herb sicherte dem ZDF 20,5 Prozent Marktanteil. Das Ergebnis beim jungen Publikum fiel mit 0,12 Millionen und fünf Prozent schwach aus.
Sieben Tage später wurde Noch einmal Venedig gesendet, in der Barbara Schöne mit von der Partie war. Die Episode verbuchte 3,54 Millionen Zuschauer und erreichte einen starken Marktanteil von 19,6 Prozent. Bei den jungen Menschen stieg das Ergebnis auf 0,14 Millionen, der Marktanteil kletterte auf 5,8 Prozent. Mit Schwerelos verzeichnete die zwölfteilige Krimireihe vom ZDF 3,38 Millionen Zuschauer, der Marktanteil blieb mit 19,9 Prozent im grünen Bereich. Unter den jungen Erwachsenen waren weiterhin 0,14 Millionen dabei, sodass der Marktanteil auf 6,0 Prozent stieg.
Ende Januar entschieden sich 3,57 Millionen Zuschauer für Der schönste Tag im Leben mit Nadja Engel und Julia Jendroßek. Auch hier führte Helene Herb Regie, die Folge verbuchte 19,9 Prozent Marktanteil. Weiterhin saßen 0,14 Millionen junge Zuschauer vor der Mattscheibe und führten den Mainzer Sender zu 5,6 Prozent.
Totgewälzt hieß die fünfte Folge, in der Sophie Melbinger als Professor Dr. Michels zu Gast war. Die Geschichte verfolgten am 2. Februar 2026 3,29 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil gab auf 19,3 Prozent nach. Auch beim jungen Publikum wurden nur noch 0,12 Millionen und 5,4 Prozent erreicht. Einen kleinen Absturz erlebte die Serie mit Pferdemädchen: Die Geschichte erreichte gar nur noch 3,26 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil fiel auf 18,3 Prozent der absolute Tiefpunkt der laufenden Staffel. Bei den jungen Menschen fiel die Serie auf 0,10 Millionen, auch 3,6 Prozent Marktanteil waren für das Format alles andere als ein Erfolg.
Am 23. März erreichte die Geschichte Running Dinner mit nur 2,79 Millionen Zuschauern noch einmal einen Absturz, der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,08 Millionen dabei, was zu vier Prozent führte. Dennoch erreichte die achte Staffel von «SOKO Potsdam» im Schnitt 3,32 Millionen Fernsehzuschauer und erzielte tolle 19,8 Prozent. Im Vorjahr wurden noch 3,44 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag damals bei 20,1 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte das ZDF nun 0,11 Millionen und 5,1 Prozent, vor knapp einem Jahr waren es noch 0,13 Millionen und 5,2 Prozent. Auch in der kommenden Saison dürfen sich die Zuschauer auf frische Geschichten freuen bis dahin gibt es erst einmal alte Folgen.
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