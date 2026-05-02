Zweistellige Anteile für «Shopping Queen»: «Teufel trägt Prada» holt die Kohlen aus dem Feuer

Am 30. April startete in Deutschland die Kultkomödien-Fortsetzung «Der Teufel trägt Prada 2» mit Meryl Streep und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Es ist ein Comeback nach exakt 20 Jahren. VOX wollte darauf unter anderem einstimmen mit einer Spezialwoche von «Shopping Queen». In Berlin lautete das Motto: "Der Teufel trägt Style dich für ein Covershooting der Runway!" Verfing diese Thematik auch bei den Fans?
Gestartet ist man am Montag um 15.00 Uhr. Die erste Folge der speziellen Mottowoche ließ schonmal ein ordentliches Interesse erkennen. Zu diesem Zeitpunkt bewegten sich die Resonanzen auf einem recht soliden Niveau von 8,0 Zielgruppen-Prozent bei 0,07 Millionen Zuschaltenden. Mit 4,3 Prozent durch 0,30 Millionen sah es beim Gesamtpublikum mittelmäßig aus.
Am zweiten Tag konnte sich die Spezial-Woche sogar richtig warmlaufen: Ganz tolle 12,7 Prozent wurden gemessen, für die allerdings schon leicht erhöhte 0,08 Millionen Umworbene reichten - zweistellige Anteile sind für die Produktion längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Am Gesamtmarkt verblieb man mit 4,5 Prozent und 0,29 Millionen konstant auf überschaubarem Level.
In der Zweistelligkeit halten konnten sich Kretschmer und Kandidatinnen dann zur Wochenmitte. Weiter klar erfreuliche 10,9 Prozent (erneut 0,08 Millionen) standen auf der Uhr. Es war das erste mal seit März, dass die Shopping-Sendung an zwei aufeinander folgenden Tagen zweistellig unterwegs war. Am Gesamtmarkt ergab sich sogar ein Wochenbestwert in Höhe vernünftiger 5,1 Prozent durch 0,33 Millionen.
Das Tripple konnte allerdings nicht voll gemacht werden, denn die Zweistelligkeit war am nächsten Tag vorläufig vorbei: Der Donnerstag brachte demzufolge eine Reduktion auf 7,7 Prozent mit sich, weil etwas verringerte 0,05 Millionen 14-49-Jährige dabei waren. Das sind noch d'accord gehende Prozent-Relationen, die zunächst aber den schwächsten Wochen-Wert markierten. Auch das Gesamtpublikum ließ eine Ecke nach auf blasse 3,9 Prozent durch 0,25 Millionen.
Zum Abschluss der Woche zeigte sich dann wieder mal, dass moderate Reichweiten-Unterschiede in der Daytime inzwischen schon ausreichen, um große Anteilsbrüche zu evozieren. Jenes Phänomen zeigte sich Freitag mit einem deutlichen Abflauen der Kurve auf ganz magere 2,9 Prozent, weil die Zielgruppen-Zahl auf 0,03 Millionen Interessierte sank - es kann nur vermutet werden, dass eine Kombination aus Feiertag und warmen Temperaturen mit reinspielte. Bei der Gesamtzuschauerschaft lief es mit 3,0 Prozent bei 0,20 Millionen auch wahrlich nicht berauschend.
Auch wenn ausgerechnet das Finale der «Der Teufel trägt Prada»-Woche bei «Shopping Queen» abschmierte, steht unter dem Strich mit zweimal zweistelligen Anteilen eine vorzeigbar überdurchschnittliche Woche für das Format. Zwar liegt man in Wintermonaten mit bis 0,13 Millionen Jüngeren von der Reichweite teils noch höher, allerdings scheint die Thematik zumindest dazu beigetragen zu haben, etwas über dem zuletzt etablierten Mittel zu liegen. Anzumerken ist zudem, das unklar ist, wie viele Fans die Final-Folge bereits vorab auf RTL+ streamten.
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