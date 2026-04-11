Wochenquotencheck

0,5 Prozent: Darstellerwechsel hat keine positiven Auswirkungen auf «Hof zum Verlieben»

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Vielmehr sackte die Produktion zum Ende der Woche sogar wieder in ganz eklige Zonen, die nur knapp am Allzeittief vorbeischrammten.

In der Daily-Soap «Ein Hof zum Verlieben» von Sat.1 wurde nach 45 Folgen der Wechsel einer der beiden Hauptrollen vollzogen. Konkret geht es um den Love-Interest Tim Wagner, für den Hauptfigur Laura Albers (Diana Staehly) schwärmt. Zunächst wurde dieser vom Schauspieler Moritz Otto (Bild rechts) gespielt, der am Mittwoch (1. April) allerdings nun abgelöst wurde vom routinierten Soap-Darsteller Stefan König. Offiziell begründet wurde das Aus des Ursprungs-Darstellers mit persönlichen Gründen seinerseits. Unabhängig davon kann die Entscheidung nicht unmittelbar in Abhängigkeit der (schlechten) Quotenentwicklung stehen, denn die Dreharbeiten wurden bereits im Oktober 2025 abgeschlossen. Positive Auswirkungen waren letztendlich so oder so nicht zu beobachten.

Der Start der neuen (oster-verzögerten) Woche am Dienstag, den 7. April um 18.00 Uhr, verlief zwar mit einem etwas optimierten Marktanteil von 4,9 Prozent. Allerdings langte an diesem Tag dafür bereits eine sehr überschaubare Beteiligung in Höhe 0,06 Millionen Werberelevanten. Gesamt sah es mit 2,4 Prozent (0,29 Millionen) ganz schlecht aus. Die nächste Folge wurde direkt angehangen. Ein Erfolg wurde auch sie nicht mit sogar gesunkenen 0,04 Millionen und grottigen 2,3 Prozent in der Zielgruppe.

Höchst lädierte Zahlen wurden weiters am Mittwoch gemessen: Weiter nur äußerst geringe 0,04 Millionen Werberelevante zu enttäuschenden 3,0 Prozent wollten wissen, wie sich der neue Hauptdarsteller machte. Beim Gesamtpublikum kam man ebenfalls auf eine sehr zähe Reichweite von 0,31 Millionen, bei einem Anteil um 2,6 Prozent. Die zweite Episode des Abends verbesserte sich nur unwesentlich auf einen Zielgruppenwert in Höhe 3,3 Prozent bei 0,05 Millionen.

Zunächst ähnlich liefs für die Donnerstags-Folge. Denn konstant mickrige 0,05 Millionen 14-49-Jährige besorgten lediglich 3,8 Prozent. Für die zweite Episode des Abends wurde alles aber tatsächlich noch schlimmer: Völlig desolate 1,6 Prozent durch 0,02 Millionen kamen lediglich noch zusammen - das ist absolutes Sparten-Niveau. Auch der Gesamtmarkt wird die Sorgenfalten nicht signifikant geglättet haben, weil es dort an jenem Datum maximal 3,2 Prozent (0,39 Millionen) setzte, die anschließend gar wieder auf noch niedrigere 2,2 Prozent sanken.

Der eigentliche Tiefpunkt der Woche stand der Daily aber erst noch am Freitag bevor: Denn nachdem die 18-Uhr-Folge schon nur läppische 2,4 Prozent (0,03 Millionen) brachte, trat eine halbe Stunde später bei diesen sogar eine weitere Verschlechterung ein. Der Zuspruch der 14-49-Jährigen krachte also auf einen brutal bitteren Wert von 0,5 Prozent bei 0,01 Millionen - eine völlig niederschmetternde Dimension am Rande der Messbarkeit. Mit 0,24 Millionen Älteren und 1,7 Prozent performte besagte Folge auch insgesamt überaus alarmierend.

Wie der Hauptdarsteller-Wechsel auch immer zustande gekommen sein mag - fest steht jedenfalls, dass er keinerlei positive Auswirkungen für «Ein Hof zum Verlieben» zeitigte. Vielmehr sackte die Produktion zum Ende der Woche sogar wieder in ganz eklige Zonen, die nur knapp am Allzeittief (19.März: 0,2 Prozent) vorbeischrammten.

Betont werden muss im Zwischenfazit, dass die Serie zwar regelmäßig Nachgewichtungen in den Quoten aufweist, die sich allerdings in einer überschaubaren Range bewegen, die oft bei etwa drei Prozent enden und somit weit von einem Erfolg entfernt bleiben. Zu selten sind ganz vereinzelte Lichtblicke über fünf Prozent. Darüber hinaus zählt die Daily auch nicht zu den erfolgreichsten Programm-Marken On Demand und liegt damit weit hinter vergleichbaren Inhalten wie «GZSZ», «Sturm der Liebe», «Rote Rosen» und «AWZ». Selbst im Joyn-internen Ranking ist die Sat.1-Serie zum aktuellen Zeitpunkt auf Rang acht zurückgefallen.

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