Zwei mal über drei Millionen: «WWDS» weiter in glänzender Form

Wochenquotencheck

Reichweiten teils über drei Millionen sind in der Daytime alles andere als selbstverständlich, weil selbst einige Primetime-Produktionen diese Dimension noch nicht mal mehr erreichen.

Seit 2015 ist das Quiz-Formatmit Moderator Kai Pflaume inzwischen am Vorabend des Ersten beheimatet. In dieser Zeit gelang es der Produktion von UFA Show & Factual, der einstigen 'Todeszone' neues Leben einzuhauchen und sich zu einem absoluten Hit zu entwickeln, der klar überdurchschnittliche Quoten einfährt. Auch die aktuelle Staffel kann dieser Erwartung gerecht werden.Gezeigt hat sich dies schon am Montag, denn dann wurde das Erste Deutsche Fernsehen schonmal nicht enttäuscht, schließlich reichte es direkt mal für den Sprung über die 20-Prozent-Marke. Genauer gesagt ganz tolle 21,8 Prozent standen auf der Uhr, die aus einer hohen Sehbeteiligung von exakt 3,04 Millionen Zuschauenden resultierten. Bei den 14-49-Jährigen sah es ebenfalls klar überdurchschnittlich aus, hier gelangen mit 10,1 Prozent bei 0,17 Millionen Ergebnisse in der Zweistelligkeit.Weiter sehr gute, aber etwas nachgelassene Zahlen generierte man dann am Dienstag. Eine Reichweite von 2,76 Millionen Einschaltenden konnte vermeldet werden, die zu einem Marktanteil von nur leicht niedrigeren 21,1 Prozent führten. Dennoch fiel man im Gegensatz zum Vortag unter die Drei-Millionen-Marke. Konstanz war in der jüngeren Alterskategorie zu beobachten - erneut 0,17 Millionen (11,2 Prozent) wurden ermittelt.Das Comeback im Drei-Millionen-Bereich konnte die Quiz-Show zur Wochenmitte feiern. Die Sehbeteiligung stieg mit 3,05 Millionen über die besagte Schwelle und auch die Prozentwerte stiegen auf ein Wochenhoch in Höhe feierlicher 22,7 Prozent. Exakt die Vortagesleistung reproduziert wurde in der Altersklasse der 14-49-Jährigen, bei denen erneut richtig schöne 11,2 Prozent durch 0,17 Millionen zustande kamen.Nach der Christi Himmelfahrt-Pause nahm die Gesamt-Sehbeteiligung zwar am Freitag wieder ab, jedoch konnten die Quotenanteile in der strahlenden 20er-Zone gehalten werden. So leiteten 2,64 Millionen Interessierte insgesamt zu weiter starken 20,8 Prozent über. Im Gegenzug wurde die Sendung bei den Jüngeren allerdings einstellig - zumindest noch passable 8,1 Prozent kamen anhand 0,13 Millionen auf.Alles in Allem kann das Erste mit der Performance seines Dauerbrenners «WWDS» auch in der ausgelaufenen Woche wieder überaus zufrieden sein. Die Produktion kann ihren Ausnahmestatus folglich auch in der aktuellen Staffel verteidigen - Reichweiten teils über drei Millionen sind in der Daytime alles andere als selbstverständlich, weil selbst einige Primetime-Produktionen diese Dimension noch nicht mal mehr erreichen. Zu erwähnen ist, dass das Pflaume-Quiz in Herbst und Winter zeitweise mit bis zu 3,50 Millionen noch deutlicher und regelmäßiger über der besagten Schwelle liegt.