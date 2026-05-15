Der Sonntagnachmittag im Ersten: Verlässliche Wohlfühlware mit klaren Grenzen

Schwerpunkt

Am Sonntag setzt Das Erste am Nachmittag konsequent auf Wohlfühlfilme für ein älteres Publikum  doch nicht jede Produktion trifft den Nerv der Zuschauer. Eine Auswertung zeigt, welche Titel die 13-Prozent-Marke knacken, wo es Probleme gibt und warum die Jüngeren meist außen vor bleiben.

Sonntag, 15.30 Uhr in Deutschland. Auf zahlreichen Fußballplätzen werden Fußballspiele angepfiffen, bei guten Wetter sind die Menschen unterwegs. Doch es gibt auch Menschen, die bleiben zu Hause und schauen in die Röhre. Immer dann, wenn Wintersport, Olympische Spiele oder andere Live-Events pausieren, übernimmt ein klar definiertes Genre die Kontrolle: Fernsehfilme, die sich in erster Linie an ein weibliches Publikum jenseits der 45 richten. Heimat, Beziehung, Fernweh, zweite Chancen  die Zutaten sind bekannt, die Dramaturgie oft ähnlich. Doch wie gut funktioniert dieses Konzept tatsächlich? Welche Filme erreichen die oft als Zielmarke geltenden 13 Prozent Marktanteil  und welche verfehlen sie deutlich? Und vor allem: Gibt es überhaupt Inhalte, mit denen Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen punkten kann?Ein Blick auf zahlreiche Ausstrahlungen der vergangenen Jahre zeigt zunächst ein klares Bild: Der Slot liefert solide, aber selten herausragende Ergebnisse. Viele Produktionen bewegen sich im Bereich zwischen 10 und 12 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit ist der Sonntagvorabend zwar kein Sorgenkind, aber eben auch kein Selbstläufer. Die 13-Prozent-Marke fungiert dabei als eine Art inoffizielle Erfolgsschwelle  wer sie überschreitet, kann als klarer Gewinner gelten.Besonders auffällig ist die Stärke der Reihe. Folgen wie Kap der Guten Hoffnung, Sri Lanka oder Thailand gehören zu den verlässlichsten Performern auf diesem Sendeplatz. Mehrfach wurden hier Marktanteile zwischen 13,5 und 15,2 Prozent erreicht, bei Reichweiten von bis zu 2,1 Millionen Zuschauern. Der Erfolg ist kein Zufall: Exotische Schauplätze, klare Konflikte, bekannte Gesichter und eine emotionale, aber nie überfordernde Erzählweise treffen genau den Nerv des Stammpublikums. Gleichzeitig bietet die Reihe einen gewissen Event-Charakter  zumindest im Vergleich zu den zahlreichen Einzelproduktionen, die sonst laufen. Interessant ist dabei, dass gerade die internationaleren Settings besser funktionieren als klassische Inlandsgeschichten. Während «Das Traumhotel» regelmäßig über der 13-Prozent-Marke liegt, bleiben viele deutsche Liebesfilme darunter.Formate wieoderstehen exemplarisch für den Kern des Sonntagsprogramms. Diese Filme liefern meist Werte zwischen 10,5 und 12,8 Prozent  also solide Ergebnisse, aber eben selten echte Highlights. Ein Beispiel: «Ein Sommer in Italien» kam auf rund 1,6 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent Marktanteil. Ähnlich sah es bei «Die Schäferin» aus, die mit 1,5 Millionen und 11,3 Prozent ebenfalls im Mittelfeld landete. «Liebe ist die beste Medizin» erreichte mit 1,7 Millionen immerhin 12,5 Prozent, verfehlte aber ebenfalls die 13-Prozent-Schwelle. Diese Produktionen erfüllen ihren Zweck: Sie stabilisieren den Slot, verhindern Einbrüche und bedienen zuverlässig das Kernpublikum. Doch sie schaffen es kaum, zusätzliche Zuschauer zu mobilisieren. Es fehlt an Überraschung, an Reibung  und letztlich auch an Relevanz über die Stammzielgruppe hinaus.Deutlich problematischer wird es bei weniger bekannten oder schwächer positionierten Filmen. Titel wieoderzeigen, wie schnell der Slot ins Rutschen geraten kann. «Nach der Hochzeit bin ich weg!» fiel beispielsweise auf nur 0,98 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent Marktanteil zurück  ein klar unterdurchschnittlicher Wert. «Wiedersehen in Verona» kam auf 1,1 Millionen und 9,5 Prozent, während «Rosamunde Pilcher: Mein unbekanntes Herz» mit 1,2 Millionen und 10,1 Prozent immerhin zweistellig blieb, aber ebenfalls deutlich unter den Erwartungen lag. Auffällig ist dabei, dass vor allem fehlende Markenbindung ein Risiko darstellt. Während Reihen wie «Das Traumhotel» oder «Ein Sommer in » eine gewisse Wiedererkennbarkeit bieten, kämpfen Einzelproduktionen oft um Aufmerksamkeit  und verlieren diesen Kampf nicht selten.Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei bekannten Klassikern. Filme wieoderspielen in einer eigenen Liga. Hier sind Marktanteile von 15 bis 18 Prozent keine Seltenheit, bei Reichweiten von über zwei Millionen Zuschauern. Diese Filme funktionieren generationenübergreifend, profitieren von Nostalgie und haben einen festen Platz im kollektiven Fernseherlebnis. Sie zeigen eindrucksvoll, dass der Slot deutlich mehr Potenzial hat  wenn der Inhalt stimmt.Kritisch wird es beim Blick auf die jüngere Zielgruppe. Hier offenbart sich eine deutliche Schwäche des Konzepts. Im Schnitt erreichen die Sonntagsfilme lediglich zwischen drei und fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Beispiel: «Ein Sommer in Italien» kam hier auf 4,2 Prozent, «Die Schäferin» sogar nur auf 3,6 Prozent. Selbst stärkere Titel wie «Das Traumhotel  Sri Lanka» schafften es lediglich auf 5,1 Prozent. Das ist weit entfernt von dem, was private Sender in dieser Zielgruppe erreichen  und zeigt klar, dass der Slot bewusst nicht für jüngere Zuschauer programmiert ist.Gibt es Ausnahmen? Ja, aber sie sind selten. Eventfilme und Klassiker können auch bei den Jüngeren überzeugen. «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» erreichte beispielsweise rund neun Prozent in der Zielgruppe, «Der kleine Lord» sogar knapp über zehn Prozent. Auch einzelne internationale Produktionen oder humorvollere Filme schneiden gelegentlich besser ab. «Fishermans Friends  Vom Kutter in die Charts» kam etwa auf 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen  ein überdurchschnittlicher Wert für diesen Slot, aber immer noch kein echter Durchbruch. Das Grundproblem bleibt: Der Sonntag um 15.30 Uhr ist für viele jüngere Zuschauer schlicht kein relevanter TV-Zeitpunkt mehr. Streaming, Social Media und alternative Freizeitangebote dominieren hier deutlich.Interessant ist, dass es durchaus Ansätze gibt, den Slot zu variieren. Produktionen wie «Meine Mutter gibt es doppelt», «Mein Nachbar, sein Dackel & ich» oder «Die Familienfeier» versuchen, humorvollere oder modernere Themen einzubringen. Doch auch hier bleiben die Ergebnisse überschaubar. Marktanteile zwischen neun und elf Prozent zeigen, dass solche Experimente nicht automatisch belohnt werden. Offenbar erwartet das Stammpublikum genau die klassische Wohlfühlware  und reagiert zurückhaltend auf Abweichungen. Am Ende stellt sich die zentrale Frage: Ist der Sonntagnachmittag im Ersten eine verpasste Chance  oder einfach ein bewusst konservativ geführter Sendeplatz?Die Zahlen sprechen für Letzteres. Trotz aller Schwankungen liefert der Slot stabile Ergebnisse, erreicht regelmäßig über eine Million Zuschauer und erfüllt damit seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Die Orientierung an einem älteren Publikum ist kein Zufall, sondern Teil einer klaren Programmstrategie. Der Sonntag ab 15.30 Uhr im Ersten ist ein Lehrbuchbeispiel für konservatives Fernsehen. Reihen wie «Das Traumhotel» liefern regelmäßig starke Werte jenseits der 13-Prozent-Marke, während klassische Liebes- und Heimatfilme solide, aber unspektakuläre Ergebnisse erzielen.