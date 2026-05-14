«Magic Mike's Last Dance» 2023 (VOX, 20:15 Uhr)
Tragikomödie mit Channing Tatum: Mike Lane tritt nach einer längeren Auszeit wieder als "Magic Mike" auf. In der Hoffnung auf eine letzte große Nummer reist Mike nach London, nachdem ihm eine reiche Society-Lady ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann. Doch seine Auftraggeberin scheint ganz eigene Ziele zu verfolgen. Alles steht auf dem Spiel, als Mike erfährt, was sie eigentlich vorhat...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 5
IMDb User Rating: 5
Gesamtbilanz: 23 von 40 Punkten
«Star Wars: Das Imperium schlägt zurück» 1980 (Disney Channel, 20:15 Uhr)
Der Todesstern ist zerstört und die imperialen Streitkräfte verfolgen weiterhin die Rebellen. Nach der Niederlage der Rebellion auf dem Eisplaneten Hoth reist Luke zum Planeten Dagobah, um mit dem Jedi-Meister Yoda zu trainieren, der seit dem Fall der Republik im Untergrund lebt. Darth Vader versucht, Luke auf die dunkle Seite zu bringen und lockt ihn in die Wolkenstadt Bespin.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10
Metascore: 9
IMDb User Rating: 9
Gesamtbilanz: 36 von 40 Punkten
«Harry und Sally» 1989 (Super RTL, 20:15 Uhr)
Liebes-Komödie mit Meg Ryan und Billy Cristal: Harry und Sally treffen sich zum ersten Mal in Chicago 1977. Harry stellt klar: "Männer und Frauen können nie Freunde sein, der Sex kommt ihnen immer wieder dazwischen." Sally gibt ihm einen Korb. Fünf Jahre später: Sally hat einen festen Freund, Harry wird bald heiraten. Zufällig sitzen sie im Flugzeug nebeneinander. Auch nach der Landung können sie sich nicht ausstehen und verabschieden sich wieder einmal für immer. Im Frühjahr 1987 hat Sally sich von ihrem Freund getrennt. Ein paar Tage später schlägt der Zufall erneut zu. Harry und Sally laufen sich in einer Buchhandlung über den Weg...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 32 von 40 Punkten
Der Science-Fiction-Klassiker beim Disney Channel weist sehr starke Bewertungen auf und liegt damit Meilenweit vor Magic Mike, der mit der Fortsetzung nicht sonderlich auftrumpfen kann. Auch die bekannte 80er-RomCom bei Super RTL ist merklich überlegen im Kritiker-Ranking und kann schöne Resultate einfahren.
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