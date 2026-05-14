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Zweitausstrahlung: «Barbie» mit desaströsen Werten

Fabian Riedner von 14. Mai 2026, 08:25 Uhr

Im Anschluss war Steffen Hallaschka mit «stern tv» zu sehen, jedoch waren die Zuschauer an diesem Abend nicht bei RTL.

Vielleicht ist «Barbie» einer dieser Filme, die bereits jeder vor der linearen TV-Premiere gesehen hat. Das Drama mit Margot Robbie und Ryan Gosling erreichte bei der Premiere im August 2025 enttäuschende 1,14 Millionen Fernsehzuschauer, bei den Umworbenen halfen 0,42 Millionen immerhin zu elf Prozent. Die Zweitvermarktung erreichte am Mittwoch nur noch 0,58 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für 2,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen verbucht, das führte zu 5,9 Prozent.



«stern TV» bei «RTL Nachtjournal» erreichte X Millionen Zuschauer, mit 0,53 Millionen jungen Leuten fuhr man 8,9 Prozent in der Zielgruppe ein. Es folgte ein «RTL Nachtjournal Spezial», in dem Wotan Wilke Möhring im Mittelpunkt stand. Das Interview mit dem Schauspieler sorgte für 0,37 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,09 Millionen gezählt, sodass ein Marktanteil von 5,8 Prozent erreicht wurde.



Das Erste wiederholte ebenfalls einen Spielfilm: «Wer ohne Schuld ist» erreichte im Herbst 2024 fast vier Millionen Zuschauer. Die Regiearbeit von Sabrina Sarabi nach einem Buch von Lilly Bogenberger und David Weichelt sicherte sich noch einmal 2,57 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu mauen 12,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 6,1 Prozent beziffert. Die Fernsehstation hatte mit «Plusminus» ebenfalls ein Magazin im Angebot: Urlaub 2026, Pflegeversicherung und Gas aus Russland waren die Themen, die nur 2,16 Millionen Zusehende anlockten. 0,26 Millionen junge Menschen sorgten für 7,0 Prozent.

Vielleicht isteiner dieser Filme, die bereits jeder vor der linearen TV-Premiere gesehen hat. Das Drama mit Margot Robbie und Ryan Gosling erreichte bei der Premiere im August 2025 enttäuschende 1,14 Millionen Fernsehzuschauer, bei den Umworbenen halfen 0,42 Millionen immerhin zu elf Prozent. Die Zweitvermarktung erreichte am Mittwoch nur noch 0,58 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für 2,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen verbucht, das führte zu 5,9 Prozent.bei RTL erreichte auch 0,58 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung mit Steffen Hallaschka sorgte für 4,4 Prozent. Dieses Mal drehte sich die Sendung um die tödlichen Schüsse auf Nina H. und die Frage, ob es ein Auftragsmord war. Außerdem wurden Erdbeeren unter die Lupe genommen und der soziale Brennpunkt Ludwigshafen war Teil der Show. Die Wundertüte des Fernsehens generierte 0,20 Millionen Umworbene, die zu 6,7 Prozent führten. Daserreichte X Millionen Zuschauer, mit 0,53 Millionen jungen Leuten fuhr man 8,9 Prozent in der Zielgruppe ein. Es folgte ein, in dem Wotan Wilke Möhring im Mittelpunkt stand. Das Interview mit dem Schauspieler sorgte für 0,37 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,09 Millionen gezählt, sodass ein Marktanteil von 5,8 Prozent erreicht wurde.Das Erste wiederholte ebenfalls einen Spielfilm:erreichte im Herbst 2024 fast vier Millionen Zuschauer. Die Regiearbeit von Sabrina Sarabi nach einem Buch von Lilly Bogenberger und David Weichelt sicherte sich noch einmal 2,57 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu mauen 12,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,21 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde auf 6,1 Prozent beziffert. Die Fernsehstation hatte mitebenfalls ein Magazin im Angebot: Urlaub 2026, Pflegeversicherung und Gas aus Russland waren die Themen, die nur 2,16 Millionen Zusehende anlockten. 0,26 Millionen junge Menschen sorgten für 7,0 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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