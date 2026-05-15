Trotz Feiertag weitestgehend gewohntes Bild in der Primetime: Wie letzte Woche war es also das Erste Deutsche Fernsehen mit der Ermittlungs-Reihe «Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug», die die höchste Reichweite holte. Denn die Produktion triggerte 5,01 Millionen, richtig starke 22,7 Prozent ab drei Jahren resultierten daraus. Die Jüngeren waren in solider Anzahl vertreten 8,7 Prozent bei 0,33 Millionen wurden gemessen.
Auf einen passablen Rang zwei bei allen ist das Zweite mit der Heimat-Serie «Lena Lorenz» gelangt. Insgesamt waren noch d'accord gehende 3,11 Millionen zu vernünftigen 14,1 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender erneut mäßige 7,0 Prozent durch 0,27 Millionen auf. Bei den 14-49-jährigen auf die beste Position kam ProSieben, wo «Germany's Next Topmodel» im Vorwochen-Vergleich aber Federn lassen musste, weil bei der Ausstrahlung verringerte 11,7 Zielgruppen-Prozent (0,44 Millionen) herauskamen. Am Gesamtmarkt mobilisierte das Casting 1,04 Millionen zu mäßigen 5,1 Prozent.
Schon dahinter brachte sich ausnahmsweise der Spartensender One in Stellung, der mit «Eurovision Song Contest 2025 - 2. Halbfinale» bei den jungen Zuschauenden starke 9,8 Prozent durch 0,35 Millionen begeisterte. Mit seinen Resultaten zufrieden sein konnte eine Ecke dahinter noch Sat.1, wo «Das 1% Quiz» bei den Jüngeren mit 8,3 Prozent (0,31 Millionen) weiter erholt aussah. Inklusive der Älteren ließen sich gar weiter erhöhte 1,30 Millionen bei vernünftigen 6,2 Prozent ansprechen.
Der Sender RTL verblieb mit «Dune: Part Two» deutlich unter seinen Möglichkeiten ob ernüchternder 6,1 Prozent der 14-49-Jährigen anhand 0,22 Millionen. Insgesamt ermöglichte die Free-TV-Premiere nur 1,03 Millionen zu durchwachsenen 5,4 Prozent. Für eigene Relationen positiv dreinblicken konnte RTLZWEI mit der alten deutschen Komödie «Männertag» ►. Der Film brachte respektable 5,7 Zielgruppen-Prozent zu gleichfalls 0,22 Millionen. Mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft lassen sich allerdings bloß Größenordnungen von niedrigen 2,6 Prozent bei maximal 0,55 Millionen konstatieren.
Im Hause Kabel Eins ging es mit einer neuen Folge «Morlock Motors» eine weitere Kurve den Berg hinab: Der Anteil kam auf verschlechterte 4,8 Prozent durch 0,18 Millionen in der Zielgruppe - für die erfolgsverwöhnte Sendung sind das mittelmäßige Ergebnisse. Am Gesamtmarkt standen die Schrauber wegen 2,7 Prozent anhand 0,58 Millionen trist da. Richtig zäh war Vox zugegen, wo die Tanz-Comedy «Magic Mike's Last Dance» programmiert wurde. Dürftige 4,0 Prozent (0,15 Millionen) standen auf dem Tableau. Insgesamt ließen 0,40 Millionen zu 1,9 Prozent bloß ein furchtbares Ergebnis zu.
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