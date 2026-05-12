Primetime-Check

Montag, 11. Mai 2026

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Am Gesamtmarkt überbot der Spartenkanal ZDFneo außer Sat.1 sämtliche Privatsender.

Beginnen wir bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem neuen Krimi «Danowski - Neunauge», der die höchste Reichweite holte. Denn die Produktion holte dominante 5,45 Millionen, standesgemäße 24,2 Prozent ab drei Jahren resultierten daraus. Die Jüngeren waren in solider Anzahl vertreten  9,3 Prozent bei 0,38 Millionen wurden gemessen.

Mithalten konnte insgesamt die ARD-Doku «70 Jahre ESC - More than Music» am Gesamtmarkt nicht. Denn sie wies 2,18 Millionen auf, welche zu bloß einstelligen 9,7 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe war man hingegen weit überdurchschnittlich unterwegs, weil 0,57 Millionen richtig schöne 13,9 Prozent und sogar die Führung in diesem Segment brachten. Eine Liga darunter, aber dennoch solide performte die rote Kugel mit einer neuen Folge «First Dates Hotel», weil bei der Ausstrahlung respektable 8,4 Zielgruppen-Prozent (0,33 Millionen) heraussprangen. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Dating-Sendung 0,74 Millionen zu ausbaufähigen 3,4 Prozent.

ProSieben stand mit der Animations-Wiederholung «Die Simpsons - Der Film» ok im Feld. Der Streifen ließ die Resonanzen bei akzeptablen 7,8 Prozent und 0,32 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,45 Millionen zu ganz mageren 2,0 Prozent sahen zu. Bei den Jüngeren kam Sat.1 etwas enttäuschend noch dahinter ins Ziel: Dort durchlief «Kommissar Rex» eine in dieser Altersgruppe verschlechterte Woche. Der Anteil belief sich auf einen Tiefstwert von mittelmäßigen 7,5 Prozent mit einer konstanten Reichweite in Höhe 0,30 Millionen. Übergeordnet waren hingegen weiter klar überdurchschnittliche 1,54 Millionen und 7,1 Prozent zugegen.

RTL mit «Die Weisheit der Vielen» war noch ein bisschen dahinter. Schmitz fuhr also für RTL nur verheerende 4,5 Prozent am Gesamtmarkt ein, weil er 0,95 Millionen aufwies. 0,27 Millionen zu schlechten 7,0 Prozent waren es in der Jüngeren Gruppe - ein Resultat merklich unter Sendernorm. Über den RTLZWEI-Verhältnissen lebten im Gegenzug «Die Geissens». Konkret 0,21 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen zumindest passablen Anteil in Höhe 5,2 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich bloß auf 2,3 Prozent durch 0,52 Millionen bemessen. Der Töchter-Ableger «Davina & Shania  We Love Monaco» sank allerdings im Anschluss gravierend auf eine Zielgruppen-Leistung von behäbigen 3,5 Prozent ob 0,14 Millionen. Keinen Blumentopf gewann am Ende Kabel Eins mit dem 2009er-Reboot «Terminator - Die Erlösung», denn er mobilisierte lediglich überschaubare 3,7 Zielgruppen-Prozent zu 0,14 Millionen. Insgesamt waren 0,70 Millionen zu mittelmäßigen 3,3 Prozent dabei.

Übrigens: Am Gesamtmarkt überbot der Spartenkanal ZDFneo außer Sat.1 sämtliche Privatsender in der Primetime. Alte Folgen des Krimi-Klassikers «Inspector Barnaby» generierten nämlich starke Werte von zunächst 6,4 und später sogar 10,2 Prozent bei 1,48 Millionen Zuschauenden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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