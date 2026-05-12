Quotennews

Keine Frage: Schmitz-Quiz droht Absetzung

Mario Thunert von 12. Mai 2026, 08:47 Uhr

Bereits die Vorwochen enttäuschten mit klar einstelligen Anteilen - die dritte und letzte Sendung fiel sogar noch weiter ab.

Am letzten Montag, den 4. Mai, verkam das Ralf Schmitz-Comeback bei «Die Weisheit der Vielen» sich schon zum Auftakt nur durchwachsene 8,8 Zielgruppen-Prozent durch 0,34 Millionen angelte, fiel es an besagtem zweiten Datum noch merklicher in die Einstelligkeit: Weiter verschlechterte 7,5 Prozent durch 0,27 Millionen 14-49-Jährigen wurden eingefahren - damit fiel man erneut hinter ARD und auch



Die dritte Woche (11.Mai) konnte nun den Karren erwartbarer Weise nicht mehr aus dem Dreck ziehen: Das Quiz unterbot seinen Negativwert aus der Vorwoche sogar ein weiteres Mal und kam bloß noch auf schlechte 7,0 Prozent durch weiterhin 0,27 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe - damit fiel man hinter diverse andere Kanäle zurück. Eine zweite Staffel wird es vor diesem Hintergrund wohl kaum geben. Insgesamt fiel man übrigens auch auf einen Negativrekord, denn erstmals lag man sogar unter der Millionen-Marke: Nur noch 0,95 Millionen standen zu Papier, das führte zu grottigen 4,5 Prozent. Im Anschluss sendete RTL die Reportage «Superstadt New York». Die Folge holte nur 0,16 Millionen umworbene Zuschauer und zähe 6,2 Prozent. Bei den Älteren standen reduzierte 0,49 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei verheerenden 3,9 Prozent.



Besser stand «First Dates Hotel» vor 0,33 Millionen 14-49-jährigen, die solide 8,4 Prozent sicherten, nachdem man in der Vorwoche bei ähnlicher Sehbeteiligung gar auf neun Prozent gelangte. Insgesamt kam die Dates-Sehbeteiligung allerdings in einen anhaltend ausbaufähigen Bereich von 0,74 Millionen und 3,4 Prozent. Eine neue Folge von «Das perfekte Dinner» brachte am Vorabend übrigens sogar einen zweistelligen Marktanteil von klasse 11,3 Prozent durch 0,30 Millionen Umworbene. Insgesamt verfolgten die Hobbyköche 0,89 Millionen zu annehmbaren 4,8 Prozent - das war gar eine höhere Reichweite als zur Hauptsendezeit. Mit einem zweistelligen Anteil punkten konnte zuvor auch bereits das reguläre «First Dates», welches schöne 10,5 Prozent (0,18 Millionen) bei den 14-49-Jährigen vorzuweisen hatte. Insgesamt waren überschaubare 3,9 Prozent (0,56 Millionen) dabei. Am letzten Montag, den 4. Mai, verkam das Ralf Schmitz-Comeback bei RTL immer deutlicher zur Enttäuschung. Nachdem sein neues Quizsich schon zum Auftakt nur durchwachsene 8,8 Zielgruppen-Prozent durch 0,34 Millionen angelte, fiel es an besagtem zweiten Datum noch merklicher in die Einstelligkeit: Weiter verschlechterte 7,5 Prozent durch 0,27 Millionen 14-49-Jährigen wurden eingefahren - damit fiel man erneut hinter ARD und auch Sat.1 zurück.Die dritte Woche (11.Mai) konnte nun den Karren erwartbarer Weise nicht mehr aus dem Dreck ziehen: Das Quiz unterbot seinen Negativwert aus der Vorwoche sogar ein weiteres Mal und kam bloß noch auf schlechte 7,0 Prozent durch weiterhin 0,27 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe - damit fiel man hinter diverse andere Kanäle zurück. Eine zweite Staffel wird es vor diesem Hintergrund wohl kaum geben. Insgesamt fiel man übrigens auch auf einen Negativrekord, denn erstmals lag man sogar unter der Millionen-Marke: Nur noch 0,95 Millionen standen zu Papier, das führte zu grottigen 4,5 Prozent. Im Anschluss sendete RTL die Reportage. Die Folge holte nur 0,16 Millionen umworbene Zuschauer und zähe 6,2 Prozent. Bei den Älteren standen reduzierte 0,49 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei verheerenden 3,9 Prozent.Besser stand VOX mit seiner Primetime da, wo man sogar vor RTL lag. Dort performtevor 0,33 Millionen 14-49-jährigen, die solide 8,4 Prozent sicherten, nachdem man in der Vorwoche bei ähnlicher Sehbeteiligung gar auf neun Prozent gelangte. Insgesamt kam die Dates-Sehbeteiligung allerdings in einen anhaltend ausbaufähigen Bereich von 0,74 Millionen und 3,4 Prozent. Eine neue Folge vonbrachte am Vorabend übrigens sogar einen zweistelligen Marktanteil von klasse 11,3 Prozent durch 0,30 Millionen Umworbene. Insgesamt verfolgten die Hobbyköche 0,89 Millionen zu annehmbaren 4,8 Prozent - das war gar eine höhere Reichweite als zur Hauptsendezeit. Mit einem zweistelligen Anteil punkten konnte zuvor auch bereits das reguläre, welches schöne 10,5 Prozent (0,18 Millionen) bei den 14-49-Jährigen vorzuweisen hatte. Insgesamt waren überschaubare 3,9 Prozent (0,56 Millionen) dabei.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel