Peacock entwickelt erste Live-Action-Serie zu «Fast & Furious»

Streamingdienst Peacock und Universal Television arbeiten an einer neuen Serienadaption des «Fast & Furious»-Universums. Die Ankündigung erfolgte während der NBCUniversal-Upfront-Präsentation durch Franchise-Star Vin Diesel selbst. Noch gibt es kaum Details zur Handlung. Bekannt ist bislang lediglich, dass es sich um eine neue fiktionale Live-Action-Serie handeln wird.
Das Drehbuch für den Piloten übernehmen Mike Daniels und Wolfe Coleman, die zugleich als Co-Showrunner fungieren. Daniels arbeitete zuvor unter anderem an «Sons of Anarchy» und entwickelt derzeit auch die NBC-Neuauflage von «The Rockford Files». Zu den ausführenden Produzenten zählen neben Vin Diesel auch Neal Moritz, Chris Morgan sowie Sam Vincent, Jeff Kirschenbaum und Pavun Shetty. Produziert wird die Serie von Universal Television.
Die «Fast & Furious»-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Marken von Universal Pictures. Die bislang elf Kinofilme spielten weltweit mehr als sieben Milliarden Dollar ein. Neben den Filmen entstanden bereits Videospiele, Spielzeuglinien, ein Animationsformat sowie das Spin-off «Hobbs & Shaw». 2026 feiert das Franchise sein 25-jähriges Bestehen. Zudem kündigte Universal bereits den nächsten Kinofilm «Fast Forever» für März 2028 an.
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