Prime Video bestellt Reality-Format «Reality Retreat» mit Reality-TV-Stars

US-Fernsehen

In der neuen Reihe treffen unter anderem Kenya Moore, Kim Zolciak und Christine Quinn bei einem Wellness-Retreat aufeinander.

Prime Video hat eine neue Reality-Serie mit prominenter Besetzung angekündigt.soll 2027 starten und bringt elf bekannte Reality-TV-Persönlichkeiten in einem tropischen Wellness-Retreat zusammen. Produziert wird das Format von 495 Productions. Im Mittelpunkt stehen Frauen, die durch Reality-TV zu öffentlichen Figuren wurden und nun außerhalb ihres gewohnten Umfelds an einem intensiven Selbstfindungsprogramm teilnehmen. Laut Beschreibung des Streamingdienstes umfasst das Retreat emotionale Übungen, Konfrontationen und Wellness-Rituale, bei denen persönliche Entwicklungen ebenso im Vordergrund stehen wie Konflikte innerhalb der Gruppe.Zum Cast gehören ehemalige «Real Housewives»-Gesichter wie Kenya Moore, Margaret Josephs und Kim Zolciak, außerdem Christine Quinn, Brittany Cartwright, Tamar Braxton sowie die ehemaligen «Bachelorette»-Teilnehmerinnen Kaitlyn Bristowe und Jenn Tran. Ebenfalls Teil des Formats sind Julie und Savannah Chrisley sowie Hilaria Baldwin. Moderiert beziehungsweise begleitet wird das Retreat von Rick Edwards als Concierge sowie Ashley Edelman als Wellness-Guru.Jenn Levy, Leiterin der Nonfiction-Abteilung bei Amazon MGM Studios, erklärte, man wolle die Teilnehmerinnen bewusst in ein Umfeld bringen, das sie aus ihrer Komfortzone herauslöse. Dadurch entstehe eine Mischung aus emotionalen Momenten, Chaos und Humor. Weitere Details zum konkreten Starttermin sollen später folgen.