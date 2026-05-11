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Nadine Bilke bis 2032 als ZDF-Programmdirektorin bestätigt

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Inzwischen hat sie diese Position seit Mai 2022 inne. Bei der Sendeanstalt tätig ist sie bereits über 20 Jahre lang.

Heute scheint der Tag der großen Ankündigungen beim Zweiten Deutschen Fernsehen zu sein. Denn nachdem am Morgen bereits eine neue Unternehmenssprecherin benannt wurde, gibt es nun weitere News: Denn der Verwaltungsrat des ZDF bestätigte Dr. Nadine Bilke nun bis 2032 im Amt der Programmdirektorin. Inzwischen hat sie diese Position seit Mai 2022 inne.

Intendant Dr. Norbert Himmler: "Nadine Bilke ist eine ausgezeichnete Medien- und Programm-Managerin; sie steht für hohe Qualität und Innovationskraft. Ich freue mich sehr darauf, mit ihr und dem Direktorium gemeinsam das ZDF in eine erfolgreiche lineare und nonlineare Zukunft zu bringen."

Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Programm, das Spaß macht, das unterhält, bewegt, informiert und die eigenen Perspektiven bereichert  dafür brenne ich. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den tollen Kolleginnen und Kollegen im ZDF an den spannenden strategischen Projekten weiterzuarbeiten. Mit großer Leidenschaft fürs Programm bringen wir das ZDF-Angebot in seiner großen Bandbreite  von Information, Reportagen, Kultur, Fiktion bis hin zu den Shows  weiter voran."

Nadine Bilke begann ihre ZDF-Laufbahn 2002 nach ihrem Volontariat bei den "Ruhr Nachrichten" sowie einem Journalistik-Studium an den Universitäten Dortmund und Edinburgh. Bis 2006 arbeitete sie als Redakteurin in der Hauptredaktion Neue Medien. Ab 2009 war sie als Chefin vom Dienst und Planungschefin in der Hauptredaktion Neue Medien tätig und verantwortete unter anderem die strategische Planung. Von 2018 bis 2022 stand Nadine Bilke schließlich als Senderchefin an der Spitze von ZDFneo.

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