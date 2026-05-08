Splendid Synchron baut Führungsspitze um

Köpfe

Mit Rainer Ludwig und Tatjana Grimm verstärkt das Kölner Unternehmen seine Geschäftsleitung und setzt zugleich verstärkt auf moderne Produktionsprozesse und KI-Lösungen.

Die zur Splendid Gruppe gehörende Splendid Synchron erweitert ihre Führungsebene. Wie das Unternehmen mitteilte, übernehmen künftig Rainer Ludwig und Tatjana Grimm gemeinsam Verantwortung in der Geschäftsleitung des Synchron-Dienstleisters. Mit Ludwig holt sich das Unternehmen einen langjährigen Branchenkenner an Bord. Der Manager war über Jahrzehnte für die Entwicklung von FFS Film- & Fernseh-Synchron mitverantwortlich, die heute zu den größten und bekanntesten Synchronfirmen Deutschlands zählt. Insgesamt blickt Ludwig auf rund 45 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Gemeinsam mit der bisherigen Produktionsleiterin Tatjana Grimm soll er künftig die operative Doppelspitze bilden.Nach Angaben des Unternehmens will sich das neue Führungsteam neben dem Ausbau des Vertriebs vor allem auf die Modernisierung interner Prozesse konzentrieren. Dabei spielt auch der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Rolle. Splendid Synchron betont allerdings ausdrücklich, dass KI nicht als Ersatz menschlicher Arbeit verstanden werde, sondern als Ergänzung zur Unterstützung kreativer und technischer Abläufe dienen solle.Tatjana Grimm: Es ist uns in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, auch in schwierigen Zeiten durch unser hervorragendes Serviceprofil zu überzeugen. Ich freue mich, gemeinsam mit Rainer Ludwig als prägenden Mitgestalter der deutschen Synchronwirtschaft unser Business weiter auszubauen.Andreas R. Klein, CEO der Splendid Gruppe: Wir freuen uns, dass wir Rainer Ludwig überzeugen konnten, unser Team an den Standorten Köln und Berlin mit seiner Erfahrung zu unterstützen und sich dem weiteren Ausbau des vorhandenen Entwicklungspotenzials unserer Gesellschaft zu widmen. Rainer Ludwig reiht sich damit in die Tradition der Splendid Synchron ein, seit fast vierzig Jahren herausragende Talente im Synchronbusiness hervorzubringen sowie für die gemeinsame Arbeit zu begeistern.