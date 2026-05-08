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Freiburg-Fieber bringt RTL an die 30 Prozent

Mario Thunert von 08. Mai 2026, 08:34 Uhr

Für den übertragenden Sender stellte sich aber unabhängig vom Final-Einzug die Frage nach den Quoten.

Gestern bestritt der SC Freiburg mit der zweiten Begegnung gegen Braga das entscheidende Halbfinal-Rückspiel in der «Europa League». Jenes gewann die Mannschaft von Trainer Julian Schuster klar mit 3:1. Damit war der Traum vom erstmaligen Erreichen des Endspiels erfüllt. Für den übertragenden Sender



Und so war es dann auch: Letztlich fieberten ab 21.00 Uhr im Schnitt bereits starke 19,7 Prozent bei 0,76 Millionen der Zielgruppenzuschauenden mit - Rang eins am Markt für RTL. Gesamtzuschauende waren zunächst zu 3,31 Millionen dabei, die der ersten Hälfte ebenfalls deutlich überdurchschnittliche 15,2 Prozent brachten. Die zweite Halbzeit ab 22.00 Uhr mit dem Finaleinzug steigerte sich noch weiter auf 0,95 Millionen Jüngere bei brachialen 27,6 Prozent. Insgesamt gings auch deutlich hoch auf wirklich feierliche 24,1 Prozent durch 4,15 Millionen. Die Feierlichkeiten nach und um den Abpfiff herum kamen letztlich sogar auf phantastische 32,7 Prozent der Jüngeren bei gleicher Reichweite.



«Die Stefan Raab Show» konnte ab 23.15 Uhr nur in etwas enttäuschender Weise vom Fußball-Abend profitieren. Die Sendung kam auf 0,18 Millionen 14-49-Jährige zu akzeptablen 8,9 Prozent - letzte Woche kam man allerdings immerhin noch über neun Prozent. Am Gesamtmarkt hielt der Entertainer lediglich 0,58 Millionen und durchwachsene 5,6 Prozent. Für einen wenigstens zweistelligen Marktanteil sorgte am Morgen die neue News-Schiene «Deutschland am Morgen». Dieses wies mit annehmbaren 10,3 Zielgruppen-Prozent zwar seinen bisher besten Anteil auf, für den allerdings bereits konstant überschaubare 0,05 Millionen langten. Mit 0,23 Millionen und und recht ordentlichen 8,1 Prozent kam man am Gesamtmarkt ebenfalls auf das höchste Ergebnis der noch jungen Sendungshistorie. Gestern bestritt der SC Freiburg mit der zweiten Begegnung gegen Braga das entscheidende Halbfinal-Rückspiel in der. Jenes gewann die Mannschaft von Trainer Julian Schuster klar mit 3:1. Damit war der Traum vom erstmaligen Erreichen des Endspiels erfüllt. Für den übertragenden Sender RTL stellte sich aber unabhängig davon die Frage nach den Quoten - und die war nach einer starken Vorwochen-Performance mit teils über 20 Prozent ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit positiv zu beantworten.Und so war es dann auch: Letztlich fieberten ab 21.00 Uhr im Schnitt bereits starke 19,7 Prozent bei 0,76 Millionen der Zielgruppenzuschauenden mit - Rang eins am Markt für RTL. Gesamtzuschauende waren zunächst zu 3,31 Millionen dabei, die der ersten Hälfte ebenfalls deutlich überdurchschnittliche 15,2 Prozent brachten. Die zweite Halbzeit ab 22.00 Uhr mit dem Finaleinzug steigerte sich noch weiter auf 0,95 Millionen Jüngere bei brachialen 27,6 Prozent. Insgesamt gings auch deutlich hoch auf wirklich feierliche 24,1 Prozent durch 4,15 Millionen. Die Feierlichkeiten nach und um den Abpfiff herum kamen letztlich sogar auf phantastische 32,7 Prozent der Jüngeren bei gleicher Reichweite.konnte ab 23.15 Uhr nur in etwas enttäuschender Weise vom Fußball-Abend profitieren. Die Sendung kam auf 0,18 Millionen 14-49-Jährige zu akzeptablen 8,9 Prozent - letzte Woche kam man allerdings immerhin noch über neun Prozent. Am Gesamtmarkt hielt der Entertainer lediglich 0,58 Millionen und durchwachsene 5,6 Prozent. Für einen wenigstens zweistelligen Marktanteil sorgte am Morgen die neue News-Schiene. Dieses wies mit annehmbaren 10,3 Zielgruppen-Prozent zwar seinen bisher besten Anteil auf, für den allerdings bereits konstant überschaubare 0,05 Millionen langten. Mit 0,23 Millionen und und recht ordentlichen 8,1 Prozent kam man am Gesamtmarkt ebenfalls auf das höchste Ergebnis der noch jungen Sendungshistorie.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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