«Falsch, aber anders lustig» geht mit neuer Staffel weiter

Die Comedyshow «Falsch, aber anders lustig» kehrt ab dem 20. Juni 2026 mit einer neuen Staffel in die ARD Mediathek zurück. Insgesamt entstehen sechs neue Folgen der Impro-Comedy, die jeweils samstags in Doppelfolgen veröffentlicht werden. Nach dem Erfolg der vergangenen Staffel setzen rbb, WDR und NDR das Format damit fort.
Erneut führt Moritz Neumeier als Host durch die Sendung. In wechselnden Zweierteams treten Comedians und prominente Gäste gegeneinander an und müssen sich in verschiedenen Improvisationsspielen behaupten. Laut ARD soll die neue Staffel noch chaotischer und spontaner werden als zuvor. Zu den bekanntesten Neuzugängen zählt diesmal Moderator Kai Pflaume, der gemeinsam mit Till Reiners unter anderem absurde Verkaufsgespräche und skurrile Alltagssituationen spielt.
Auch Katrin Bauerfeind gehört erstmals zum Ensemble und bildet gemeinsam mit Fred Costea ein Team. Darüber hinaus treten erneut zahlreiche bekannte Namen der deutschen Comedy-Szene auf, darunter Tahnee, Niklas van Lipzig, Rebecca Pap, Marie Lina Smyrek, Khalid Bounouar, Ana Lucia und Hinnerk Köhn. «Falsch, aber anders lustig» zählt inzwischen zu den erfolgreicheren Comedyformaten der ARD Mediathek.
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