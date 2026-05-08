ARD Degeto holt britische Thriller-Serie «Prisoner»

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Tahar Rahim und Leonie Benesch spielen die Hauptrollen in einem düsteren Katz-und-Maus-Spiel.

Die ARD veröffentlicht die britische Thrillerserieab dem 19. Juni 2026 in der ARD Mediathek. Die sechsteilige Produktion bleibt dort für drei Monate abrufbar. Die lineare Ausstrahlung folgt ab dem 24. Juni jeweils um 23.30 Uhr im Ersten. In Großbritannien läuft die Serie bereits seit dem 30. April bei Sky UK. Die ersten drei Episoden inszenierte BAFTA-Preisträger Otto Bathurst, der unter anderem durch «Peaky Blinders» und «Black Mirror» bekannt wurde. Ab Folge vier übernimmt die deutsche Regisseurin Pia Strietmann und führt die Serie zu ihrem Finale.Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Justizbeamtin Amber Todd, gespielt von Izuka Hoyle. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter kehrt sie in den Dienst zurück und erhält den Auftrag, den gefährlichen Kronzeugen Tibor Stone von Wales nach London zu transportieren. Stone, dargestellt von Tahar Rahim, soll gegen das mächtige Verbrechersyndikat Pegasus aussagen. Während der Überführung wird der Polizeikonvoi jedoch brutal angegriffen. Amber findet sich plötzlich gemeinsam mit dem Schwerkriminellen auf der Flucht wieder  aneinandergekettet und ohne zu wissen, wem sie noch vertrauen kann.Schnell erkennen beide, dass sich innerhalb der Polizei ein Verräter befinden muss. Gleichzeitig geraten auch Ambers Familie und ihr kleines Kind ins Visier der Verbrecher. Die Killerin Nina Drâgus, gespielt von Leonie Benesch, verfolgt das Duo unerbittlich quer durch Großbritannien. Um zu überleben, muss Amber zunehmend ihre eigenen moralischen Grenzen überschreiten.