HBO Max startet Obama-Comedy mit Larry David im Juni

HBO hat einen neuen Teaser zur kommenden Originalserie «Life, Larry, and the Pursuit of Unhappiness» veröffentlicht. Die siebenteilige Sketch-Comedy-Miniserie startet am 27. Juni 2026 bei HBO Max in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Neue Episoden erscheinen wöchentlich, das Finale ist für den 8. August geplant.
Inhaltlich dreht sich die Serie um einen eigentlich festlichen Anlass: Präsident Barack Obama und Michelle Obama wollen das 250-jährige Bestehen der Vereinigten Staaten würdigen und die Geschichte des Landes feiern. Doch dann mischt sich Larry David ein und die Situation entwickelt sich zunehmend chaotisch. HBO beschreibt das Projekt als satirischen Blick auf Geschichte, Politik und gesellschaftliche Eigenheiten der USA.
Neben Larry David wirken auch mehrere bekannte Darsteller aus «Lass es, Larry!» mit. Zudem kündigt HBO prominente Gastauftritte an. Entwickelt wurde die Serie von Larry David gemeinsam mit Jeff Schaffer, der zugleich Regie führt. Beide fungieren auch als Executive Producer. Barack Obama und Michelle Obama sind mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Higher Ground zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen im Streaminggeschäft. Zu den bekanntesten Projekten gehören unter anderem «American Factory», «Crip Camp», «Rustin», «Leave the World Behind» und «American Symphony».
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