Starz schlittert weiter in den Abgrund

Für die ehemalige Lionsgate-Tochter Starz, die als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht wurde, sieht es weiterhin schlecht aus. Der Umsatz der Pay-TV- und Streamingfirma schrumpfte im ersten Quartal 2026 von 330,6 auf 306,9 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Adjusted OIBDA) sank von 93,3 auf 58,0 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust stieg von 153,0 auf 164,9 Millionen US-Dollar.
Das lineare Fernsehgeschäft schrumpft weniger dramatisch: Hier wurden in den Monaten Januar, Februar und März 2026 95,8 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, im Vorjahreszeitraum waren es 105,1 Millionen. Mit den Streamingdiensten ging es allerdings von 225,5 auf 211,1 Millionen US-Dollar abwärts. Gleichzeitig investierte Starz 138,3 statt 118,4 Millionen US-Dollar in das Programm. Obwohl das Unternehmen im Gegensatz zu Disney und Netflix strauchelt, wurden keine weiteren Zahlen publiziert.
Da wir heute den ersten Jahrestag unserer Trennung begehen, bin ich stolz darauf, berichten zu können, dass STARZ heute ein strukturell stärkeres Unternehmen ist als zum Zeitpunkt der Trennung, sagte Jeffrey Hirsch, Präsident und CEO von STARZ obwohl die Kennzahlen etwas anderes aussagen. Im vergangenen Jahr haben wir unsere strategischen und finanziellen Prioritäten diszipliniert umgesetzt, um das Unternehmen für langfristige Wertschöpfung zu positionieren. Wir sind stark ins Jahr gestartet und haben alle unsere wichtigsten finanziellen Ziele erreicht oder übertroffen. Angesichts unserer Fortschritte und des besten Content-Portfolios seit Jahren sind wir zunehmend zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren das Umsatzwachstum im OTT-Bereich vorantreiben, die Verschuldung reduzieren, die Margen ausbauen und einen nachhaltigen freien Cashflow generieren können.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel