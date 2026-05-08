ARD-Doku begleitet deutsche Hoffnung bei umstrittenen Dopingspielen

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Die NDR-Produktion «ENHANCED  Die Dopingspiele» blickt auf ein Sportprojekt, das weltweit massive Kritik hervorruft.

Die ARD widmet sich Ende Juni einem der umstrittensten Sportprojekte der vergangenen Jahre. Die 60-minütige Dokumentationsteht ab dem 27. Juni 2026 in der ARD Mediathek bereit und läuft einen Tag später um 19.15 Uhr im Ersten. Im Mittelpunkt steht der deutsche Schwimmer Marius Kusch, der bei den sogenannten Enhanced Games in Las Vegas antreten will  einem Wettbewerb, bei dem leistungssteigernde Mittel ausdrücklich erlaubt sind.Die Enhanced Games verstehen sich als Gegenentwurf zum olympischen Sport. Organisator Aron DSouza wirft dem etablierten Sportsystem Heuchelei, Doppelmoral und überbordende Bürokratie vor. Athleten sollen selbst entscheiden dürfen, was sie mit ihrem Körper machen. Gedopt werden müsse zwar nicht zwingend, verboten seien allerdings nur besonders gefährliche Substanzen wie Kokain oder Heroin. Die Organisatoren sprechen stattdessen von medizinisch überwachter Leistungsoptimierung.Die Idee sorgt international seit Jahren für massive Kritik. Das Internationale Olympische Komitee bezeichnete das Konzept als Angriff auf Fairplay und die Werte des Sports. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA warnte vor einem gefährlichen und verantwortungslosen Experiment. Auch zahlreiche Mediziner und Sportverbände sehen enorme Gesundheitsrisiken und befürchten einen Rückfall in die dunkelsten Zeiten des Dopingsports. Kritiker sprechen längst von den Steroid Olympics.Die ARD-Dokumentation greift genau diesen Konflikt auf. Im Zentrum steht die Frage, ob der klassische Spitzensport tatsächlich sauberer und ehrlicher ist als sein Ruf  oder ob die Enhanced Games lediglich sichtbar machen, was im Hintergrund ohnehin längst existiert. Der Film begleitet Schwimmer Marius Kusch bei seinem Schritt in die neue Welt des enhanced sports und beleuchtet zugleich die gesellschaftlichen Debatten rund um Selbstoptimierung, Longevity-Trends und Vermarktung. Geplant sind die ersten Enhanced Games vom 21. bis 24. Mai 2026 in Las Vegas. Auf dem Programm stehen zunächst Wettbewerbe im Schwimmen, in der Leichtathletik und im Gewichtheben. Mehrere ehemalige Olympioniken haben bereits ihre Teilnahme angekündigt, darunter frühere Weltklasse-Schwimmer und Sprinter.