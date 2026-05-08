«ARD Crime Time» rollt spektakulären Fall Alexandra R. neu auf

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Die True-Crime-Reihe beschäftigt sich mit einem der aufsehenerregendsten Mordfälle der vergangenen Jahre  obwohl bis heute keine Leiche gefunden wurde.

Die ARD setzt ihre True-Crime-Markemit einem besonders spektakulären deutschen Kriminalfall fort. Ab dem 24. Juni 2026 steht in der ARD Mediathek die dreiteilige Reihe Mord ohne Leiche bereit. Die lineare Ausstrahlung folgt am 1. Juli im hr Fernsehen. Im Mittelpunkt steht der Fall der hochschwangeren Alexandra R., die im Dezember 2022 spurlos verschwand.Die damals 39-jährige Nürnbergerin brachte am Morgen des 9. Dezember ihre Pflegetochter in eine Kita in Schwabach  danach verliert sich jede Spur. Schnell gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Im Fokus stehen der ehemalige Lebensgefährte der Frau sowie dessen Geschäftspartner. Beide werden später wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Besonders außergewöhnlich: Es handelt sich um einen sogenannten Mord ohne Leiche. Bis heute wurde Alexandra R. nie gefunden. Weder Tatwaffe noch eindeutiger Tatort konnten ermittelt werden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth stützte sich deshalb auf eine umfangreiche Kette von Indizien. Auf mehr als 270 Seiten begründete die Strafkammer ihr Urteil. Im Sommer 2025 bestätigte schließlich auch der Bundesgerichtshof die Entscheidung  das Urteil ist damit rechtskräftig.Nach Überzeugung der Ermittler lag das Motiv im finanziellen Bereich. Alexandra R. hatte gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Immobiliengeschäfte betrieben, sich später jedoch von ihm getrennt und finanzielle Unterstützung eingestellt. Zudem soll es Streit um mutmaßlich betrügerische Forderungen in Höhe von rund 800.000 Euro gegeben haben. Kurz vor einem wichtigen Gerichtstermin verschwand die Frau, die zu diesem Zeitpunkt im achten Monat schwanger war. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage, ob Indizien allein ausreichen können, um einen Mord zweifelsfrei nachzuweisen. Gerade weil es bis heute keine Leiche gibt, zählt der Fall Alexandra R. zu den ungewöhnlichsten und emotionalsten deutschen Kriminalfällen der vergangenen Jahre.