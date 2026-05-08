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«Morlock Motors» müssen Gang runterschalten

Mario Thunert von 08. Mai 2026, 09:19 Uhr

Es zeichnete sich diese Woche bei den Auto-Nerds wieder ein Schlingerkurs ab.

Die dritte Staffel der Doku-Soap «Morlock Motors - Big Deals im Westerwald» ist im vollen Gange, gleichzeitig jedoch einigen Schwankungen unterlegen. Zu Beginn konnte Kult-Schrauber Michael Manousakis ordentlich aufdrehen und klasse 8,5 Prozent einfahren. Zwischenzeitlich wurde er allerdings vorläufig auf mittelmäßige 4,6 Prozent gedrosselt. Letzte Woche schlug der Tachozeiger wiederum in die entgegengesetzte Richtung aus und kam bei schönen 8,0 Prozent zum stehen.



Quotentechnisch war die dieswöchige Ausgabe vom 7. Mai nun nicht imstande, die Markanteile beim jungen Publikum zu halten. So brachte es das Format von Spin TV im Endeffekt 'nur' noch auf mäßig passable 5,8 Prozent bei etwas reduzierten 0,22 Millionen 14-49-Jährigen - ein Resultat, das wohl auch durch die starke Fußball-Konkurrenz mit-bedingt worden sein könnte. Die Größenordnung des Gesamtpublikums bezifferte sich in verhaltenen Sphären, hier reichte es nur zu blassen 3,0 Prozent bei 0,64 Millionen Fans. Anschließend punktete eine Wiederholung mit gar ordentlich optimierten 6,7 Zielgruppen-Prozent durch 0,17 Millionen.



Am Vorabend versuchte die TV-Station es wieder mit «Mein Lokal, dein Lokal». Damit erwischte man aber einen schlechten Tag, denn hier performte man nun auf einem ungenügenden Level von ernüchternden 3,7 Prozent bei 0,06 Millionen 14-49-Jährigen. Insgesamt waren 0,33 Millionen (2,6 Prozent) zugegen. «Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum» machte seine Sache im weiteren Verlauf ob 3,9 Prozent (0,09 Millionen Jüngere) wie erneut 2,6 Prozent (0,45 Millionen gesamt) nicht besser. Die dritte Staffel der Doku-Soapist im vollen Gange, gleichzeitig jedoch einigen Schwankungen unterlegen. Zu Beginn konnte Kult-Schrauber Michael Manousakis ordentlich aufdrehen und klasse 8,5 Prozent einfahren. Zwischenzeitlich wurde er allerdings vorläufig auf mittelmäßige 4,6 Prozent gedrosselt. Letzte Woche schlug der Tachozeiger wiederum in die entgegengesetzte Richtung aus und kam bei schönen 8,0 Prozent zum stehen.Quotentechnisch war die dieswöchige Ausgabe vom 7. Mai nun nicht imstande, die Markanteile beim jungen Publikum zu halten. So brachte es das Format von Spin TV im Endeffekt 'nur' noch auf mäßig passable 5,8 Prozent bei etwas reduzierten 0,22 Millionen 14-49-Jährigen - ein Resultat, das wohl auch durch die starke Fußball-Konkurrenz mit-bedingt worden sein könnte. Die Größenordnung des Gesamtpublikums bezifferte sich in verhaltenen Sphären, hier reichte es nur zu blassen 3,0 Prozent bei 0,64 Millionen Fans. Anschließend punktete eine Wiederholung mit gar ordentlich optimierten 6,7 Zielgruppen-Prozent durch 0,17 Millionen.Am Vorabend versuchte die TV-Station es wieder mit. Damit erwischte man aber einen schlechten Tag, denn hier performte man nun auf einem ungenügenden Level von ernüchternden 3,7 Prozent bei 0,06 Millionen 14-49-Jährigen. Insgesamt waren 0,33 Millionen (2,6 Prozent) zugegen.machte seine Sache im weiteren Verlauf ob 3,9 Prozent (0,09 Millionen Jüngere) wie erneut 2,6 Prozent (0,45 Millionen gesamt) nicht besser.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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