Erdoğan und die Brexit-Generation: Neue ARD-Dokus

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Die Produktionen beschäftigen sich mit Machtstrukturen in der Türkei und den Folgen des EU-Austritts Großbritanniens.

Die ARD Mediathek erweitert ihr dokumentarisches Angebot im Sommer um zwei internationale Politproduktionen. Ab dem 29. Juni steht die vierteilige Doku-Seriein der ARD Mediathek bereit. Die Produktion von Michael Wech und Kristina Karasu zeichnet den politischen Aufstieg des türkischen Präsidenten nach, der die Türkei seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt. Die Serie untersucht, wie Erdoğan sein Machtzentrum immer weiter ausbauen konnte und warum er trotz massiver Kritik weiterhin große Unterstützung genießt. Dafür kommen zahlreiche ehemalige Weggefährten, Politiker und Vertraute zu Wort, darunter Ex-Vizepremier Bülent Arınç, der frühere US-Verteidigungsminister Leon Panetta sowie Martin Schulz. Die ARD kündigt persönliche Einblicke in Erdoğans Leben, politische Strategien und Machtmechanismen an. Linear läuft die Serie ab dem 8. Juli im Ersten.Bereits Anfang Juni folgt mitmit Die Brexit-Erben  Jetzt reichts! eine weitere politische Langzeitbeobachtung. Die Dokumentation begleitet vier junge Britinnen und Briten, die beim Brexit-Referendum noch nicht abstimmen durften und nun mit den Folgen der Entscheidung leben. Thematisiert werden Wohnungsnot, wirtschaftliche Unsicherheit und die politische Spaltung Großbritanniens. Die Protagonisten vertreten dabei sehr unterschiedliche Positionen  vom Brexit-Befürworter bis zur Aktivistin für einen Wiedereintritt in die EU.Die Autoren Mareike Aden und Anna Leier begleiten ihre Figuren unter anderem auf Wahlkampftouren, Konzertreisen und politischen Aktionen quer durch Großbritannien und Europa. Die Doku soll laut ARD zeigen, wie die sogenannte Generation Brexit auf die politischen Entscheidungen älterer Generationen blickt und welche Zukunft sie sich für das Vereinigte Königreich wünscht. Die Mediathek-Veröffentlichung erfolgt am 5. Juni, die lineare Ausstrahlung folgt am 17. Juni spätabends im Ersten.