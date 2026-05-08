Starz zeigt britische Mystery-Serie «The Listeners» ab Juni

US-Fernsehen

Rebecca Hall übernimmt die Hauptrolle in der fünfteiligen Drama-Serie über ein rätselhaftes Geräusch mit fatalen Folgen.

Der US-Sender Starz hat den Starttermin für die britische Drama-Seriebekannt gegeben. Die fünfteilige Produktion feiert am 12. Juni ihre US-Premiere und wird anschließend wöchentlich auf der Streamingplattform des Unternehmens veröffentlicht. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Jordan Tannahill.Im Mittelpunkt steht die Englischlehrerin Claire Kutty, gespielt von Rebecca Hall, die plötzlich ein tiefes, dauerhaftes Summen wahrnimmt, das sonst niemand hören kann. Das zunächst unscheinbare Geräusch entwickelt sich schnell zu einer schweren Belastung: Claire leidet unter Migräne, Schlaflosigkeit und Nasenbluten, während ihre Beziehungen zu Familie, Freunden und Kollegen zunehmend zerbrechen. Erst als einer ihrer Schüler ebenfalls das Summen wahrnimmt, findet sie einen Verbündeten. Die Verbindung der beiden entwickelt sich jedoch in eine immer extremere Richtung.Neben Hall gehören Prasanna Puwanarajah, Ollie West, Mia Tharia, Amr Waked und Gayle Rankin zum Ensemble der Serie. Inszeniert wurde «The Listeners» von Janicza Bravo, die unter anderem für «Zola» und Episoden von «The Bear» verantwortlich war. Jordan Tannahill schrieb die Adaption seines Romans selbst. Die Serie lief zuvor bereits bei BBC One im Vereinigten Königreich und erhielt dort positive Kritiken. Der Guardian bezeichnete das Format als feinfühligen Thriller, während die Los Angeles Times die Serie als ungewöhnlich und überraschend hervorhob. Besonders Rebecca Halls Darstellung wurde vielfach gelobt.