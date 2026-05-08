TF1 Séries Films startet neues Kino-Magazin

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Mit «Tous en salles!» widmet sich der französische Sender künftig wöchentlich aktuellen Kinostarts und Festival-Highlights.

Der französische Sender TF1 Séries Films erweitert sein Programm um ein neues wöchentliches Kino-Magazin. Unter dem Titelstartet das Format am Sonntag, den 10. Mai, und wird künftig immer sonntags um 20.55 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung soll sich ganz dem aktuellen Kinogeschehen widmen und den Zuschauern einen Überblick über kommende Neustarts sowie bereits laufende Filme geben. Dabei stehen sowohl große Produktionen als auch ausgewählte Lieblingsfilme der Redaktion im Fokus. Laut TF1 Séries Films wolle man den Zuschauern Orientierung für den nächsten Kinobesuch geben und Lust auf die große Leinwand machen.Zum Auftakt nutzt der Sender die Aufmerksamkeit rund um die Internationalen Filmfestspiele von Cannes. In der ersten Ausgabe stehen unter anderem die Filme «The Electric Kiss», der das Festival eröffnet, «Parallel Tales» mit Isabelle Huppert, der im Wettbewerb läuft, sowie «LAbandon», der außer Konkurrenz gezeigt wird, im Mittelpunkt. Darüber hinaus widmet sich das Magazin weiterhin laufenden Kinohits wie «Pour le plaisir» und «Der Teufel trägt Prada 2». TF1 Séries Films positioniert sich bereits seit Jahren als frei empfangbarer Spartensender mit Fokus auf französische Fiction, internationale Serien und Spielfilme.Bei «The Electric Kiss» trauert im Paris des Jahres 1928 der junge Maler Antoine Balestro um den Tod seiner Frau Irène, für den er sich selbst die Schuld gibt und der dazu geführt hat, dass er die Lust am Malen verloren hat. Da er dem Alkohol verfallen ist, versucht er eines Nachts, über eine Hellseherin Kontakt zu seiner Frau aufzunehmen. Eine junge Jahrmarktsmitarbeiterin namens Suzanne, die sich nur in den Wohnwagen geschlichen hat, um Essen zu stehlen, gibt sich Antoine gegenüber als Hellseherin aus. Antoines Kunsthändler Armand möchte unbedingt, dass sein Klient weiter malt, und überredet Suzanne daher, die Show weiterzuspielen, im Gegenzug dafür, dass er ihre Schulden begleicht. Sie beginnt, improvisierte Séancen für Antoine zu inszenieren, bei denen sie vorgibt, mit Irène in Kontakt zu treten. Während es Antoine allmählich wieder besser geht, verliebt sich Suzanne in den Mann, den sie manipuliert.In «Histoires parallèles» verdient sich Sylvie ihren Lebensunterhalt als Romanautorin. Auf der Suche nach Inspiration für ihr neuestes Werk beginnt sie heimlich ihre Nachbarn gegenüber zu beobachten. Zur Bewältigung ihres Alltags engagiert Sylvie eines Tages den jungen Adam. Sie ahnt nicht, dass er ihr Leben und ihre Arbeit gehörig auf den Kopf stellen wird. Schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Sylvies Fiktion und der Wirklichkeit. Ihr Erfindungsreichtum beginnt, die Realität aller Beteiligten zu übertreffen.«L'Abandon» handelt von den letzten elf Tage von Samuel Paty. Das war ein Lehrer für Geschichte und Geografie, der am 16. Oktober 2020 vor der Schule in Conflans-Sainte-Honorine von einem Dschihadisten tschetschenischer Herkunft mit einer Klinge enthaupten wurde, weil er in einer Unterrichtsstunde über Meinungsfreiheit Karikaturen von Mohammed gezeigt hatte.«Pour le plaisir» ist eine französische Komödie, die sich auf humorvolle Weise mit der weiblichen Lust befasst. Fanny (gespielt von Alexandra Lamy) entdeckt mit Mitte fünfzig, dass sie bei ihren sexuellen Begegnungen noch nie wirklich zum Orgasmus gekommen ist. Sie vertraut sich ihrem Ehemann Tom (François Cluzet) an, der zunächst geschockt ist, dann aber seine Ingenieurskünste einsetzt, um ein Sexspielzeug zu entwickeln, das durch Luftdruckschwankungen die Klitoris stimuliert, und es gemeinsam mit Fanny unter Verwendung einer alten Aquarienpumpe fertigstellt. Bei der Entwicklung dieses Sexspielzeugs lässt sich das Drehbuch tatsächlich frei von der wahren Geschichte des Womanizer inspirieren.