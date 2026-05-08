Mexiko startet erste 24/7-Version von «MasterChef»

EndemolShine Boomdog bringt gemeinsam mit Banijay Entertainment erstmals eine 24/7-Version von «MasterChef» an den Start. «MasterChef México 24/»» startet am 17. Mai 2026 bei TV Azteca und soll das bekannte Kochformat um einen dauerhaften Livestream und ein erweitertes digitales Angebot ergänzen. Parallel wird die Sendung rund um die Uhr über Disney+ begleitet.
Erstmals in der Geschichte des Franchise leben, trainieren und kochen die Kandidaten dauerhaft gemeinsam in einem eigens eingerichteten Komplex. Zuschauer sollen dadurch nicht nur die eigentlichen Wettbewerbe verfolgen können, sondern auch Trainingsphasen, Coachings, Juryberatungen und den Alltag der Teilnehmer. Ziel sei es laut den Produzenten, den handwerklichen und professionellen Aspekt des Kochens stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Das lineare Programm bei TV Azteca umfasst künftig sechs Live-Sendetage pro Woche. Von Montag bis Freitag laufen zweistündige Primetime-Ausgaben, sonntags folgt eine dreistündige Eliminationsshow. Zusätzlich begleitet ein permanenter Livestream auf digitalen Plattformen sämtliche Abläufe in Echtzeit. Bestandteil der Wettbewerbe bleiben bekannte Elemente wie die Mystery Box, Team-Challenges, Drucktests und sogenannte Salvation Challenges.
Moderiert wird die mexikanische Ausgabe erneut von Claudia Lizaldi. In der Jury sitzen Chef Adrián Herrera, Chef Zahie Téllez und Chef Poncho Cadena. Ergänzt wird das Konzept durch Gastköche und Masterclasses zu mexikanischer Küche, Patisserie und Molekularküche. Banijay sieht in dem Projekt einen weiteren Schritt zur Modernisierung der weltweit erfolgreichen Marke. «MasterChef» gilt laut Guinness World Records als erfolgreichstes Kochshowformat der Welt und wurde bislang in mehr als 70 Ländern adaptiert.
MasterChef hat weltweit nichts von seiner Relevanz eingebüßt, weil es sich weiterentwickelt, ohne dabei seinen Kern zu vernachlässigen, so Frank Scheuermann, Chief Content Officer bei EndemolShine Boomdog. Dieses Format erweitert den Einblick in den Entstehungsprozess und bewahrt gleichzeitig die Integrität des Wettbewerbs, da die Zuschauer einen besseren Einblick in die Betreuung, die Techniken und die Entwicklung der Teilnehmer erhalten.
Lucas Green, Chief Content Officer, Operations bei Banijay Entertainment, fügt hinzu: Die Stärke der Marke MasterChef bedeutet, dass wir uns anpassen und skalieren können, während wir weiterhin die Kreativität, Herzlichkeit und inspirierenden Geschichten rund ums Essen bieten, die das Publikum liebt. MasterChef 24/7 wird den Zuschauern einen beispiellosen Einblick in die Abläufe der MasterChef-Reise gewähren und eine stärkere Verbindung zur Community der Show über lineare und digitale Plattformen hinweg schaffen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel