US-Fernsehen

Netflix setzt Comedyserie «Tires» im August mit Staffel drei fort

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Shane Gillis und sein Team kündigten die neuen Folgen live beim Netflix Is a Joke Fest an.

Netflix hat die dritte Staffel der Comedyserie «Tires» angekündigt. Die neuen Episoden starten am 13. August 2026 beim Streamingdienst. Bekanntgegeben wurde der Termin von Shane Gillis, John McKeever und Steve Gerben während des Live-Events Netflix Is a Joke Fest Presents: Bill Simmons with the Creators of Tires im Wiltern Theatre in Los Angeles.

Die Serie erzählt die Geschichte von Will, gespielt von Steve Gerben, der als überforderter Erbe versucht, die Autowerkstatt-Kette seines Vaters zu retten. Gleichzeitig wird er ständig von seinem Cousin Shane, gespielt von Shane Gillis, schikaniert, der inzwischen ebenfalls im Unternehmen arbeitet. In der zweiten Staffel führte ein unerwarteter Marketingerfolg dazu, dass beide versuchten, ihr Geschäft weiter auszubauen  mit teilweise chaotischen Folgen.

Entwickelt wurde «Tires» von Shane Gillis, Steve Gerben und John McKeever. McKeever führt zudem Regie. Zum Ensemble gehören neben Gillis und Gerben auch Chris OConnor, Kilah Fox und Stavros Halkias. Produziert wird die Serie von Dad Sick Productions, der Produktionsfirma von Gillis und McKeever. Für Shane Gillis bleibt «Tires» eines der wichtigsten Projekte seiner Karriere. Der Comedian und Podcaster hatte zuletzt mit seinem Stand-up-Special «Beautiful Dogs» große Streaming-Erfolge erzielt. Netflix baut die Zusammenarbeit mit Gillis damit weiter aus.

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