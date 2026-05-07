Fox bestellt Neuauflage von «Highway to Heaven»

Fox Broadcasting Company arbeitet an einer Neuauflage der Fantasy-Drama-Serie «Highway to Heaven». Das Reboot soll in der TV-Saison 2027/28 starten und wird von Emmy-Preisträger Jason Katims als Showrunner betreut. Katims ist unter anderem für Serien wie «Friday Night Lights» und «Parenthood» bekannt.
Das Original lief zwischen 1984 und 1989 bei NBC und erzählte die Geschichte eines Engels, der auf der Erde Menschen in schwierigen Lebenslagen hilft. Entwickelt wurde die Serie damals von Michael Landon, der auch selbst die Hauptrolle spielte. An seiner Seite war Victor French zu sehen. Für die Neuauflage verspricht Fox eine moderne Interpretation der bekannten Themen Mitgefühl, Menschlichkeit und zweite Chancen. «Ein Engel auf Erden» lief in Deutschland zunächst beim ZDF, ehe die übrigen Folgen bei RTL ausgestrahlt wurden.
Produziert wird das Projekt von Amblin Television. Zu den Executive Producern gehören Darryl Frank, Justin Falvey und Todd Cohen sowie Wayne Lepoff und Cindy Landon von Michael Landon Productions. Cindy Landon, die Witwe von Michael Landon, erklärte, die Serie habe immer von Mitgefühl und menschlicher Verbindung gehandelt. Diese Botschaft wolle man nun einer neuen Generation zugänglich machen.
Mit der unglaublichen Kombination aus Jason Katims, Cindy Landon und dem Amblin-Team bauen wir auf dem zeitlosen Vermächtnis von «Highway to Heaven» geprägt von Wandel und Optimismus auf eine Weise auf, die für unser Publikum zutiefst relevant und nachvollziehbar ist, sagte Michael Thorn, Präsident von FOX Television Network.
Bei «Highway to Heaven» ging es schon immer um Verbundenheit, Mitgefühl und die Idee, dass kleine Taten große Auswirkungen haben und einen bleibenden Unterschied bewirken können, sagte Cindy Landon. Ich bin stolz darauf, Michaels Vermächtnis gemeinsam mit Partnern wie FOX und Amblin weiterzuführen, die das Herzstück dieser Serie verstehen und sie genau zum richtigen Zeitpunkt einer neuen Generation zugänglich machen.
Ich freue mich auf die Herausforderung, diese klassische Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive zu erzählen, sagte Jason Katims. Die Idee, eine sehr bodenständige, menschliche Geschichte über einen Engel zu erzählen, berührt mich sofort emotional und macht Spaß. Ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen, um eine Geschichte über jemanden zu erzählen, der als Engel versucht, es besser zu machen als er es als Mensch getan hat.
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