TV-News

Till Reiners ist weg, 3sat baut «Happy Hour» um

von

Während Till Reiners monatelang pausiert, setzt 3sat auf prominente Vertretungen aus Comedy und Kabarett.

3sat erweitert «Till Reiners Happy Hour» im 15. Jahr ihres Bestehens um vier Spezialausgaben. Unter dem Titel «Till Reiners Happy Hour  Takeover» übernehmen zwischen dem 17. Mai und 23. August 2026 wechselnde Gastmoderatoren die Stand-up-Comedy-Show aus der Berliner Kulturbrauerei. Erst ab Oktober soll Gastgeber Till Reiners wieder regulär durch die Sendung führen. Die Spezialausgaben laufen jeweils sonntags um 20.15 Uhr bei 3sat und in der Mediathek.

Den Auftakt übernimmt am 17. Mai Claus von Wagner. Der Kabarettist, bekannt aus «Die Anstalt» und der «heute-show», begrüßt unter anderem Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Stefan Danziger und Miss Allie. Zwei Wochen später folgt Ana Lucía, die zuletzt als Stand-up-Newcomerin zahlreiche Preise gewann und unter anderem Max Uthoff, Nikita Miller sowie Siegfried & Joy auf die Bühne holt.

Im August übernehmen schließlich Moritz Neumeier und Teresa Reichl jeweils eine Ausgabe. Neumeier verbindet mit Reiners seit Jahren eine enge Zusammenarbeit, unter anderem beim Podcast «Talk ohne Gast». Teresa Reichl wiederum soll laut 3sat einen bewussten Kontrast in die Berliner Kulturbrauerei bringen. Namen weiterer Gäste für die August-Ausgaben wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Offiziell erklärte das ZDF, Till Reiners stehe aufgrund anderer Verpflichtungen nicht zur Verfügung. Auffällig ist allerdings, dass Reiners zwischen dem 23. Mai und dem 1. Oktober derzeit keine Tourtermine angekündigt hat. Eine Anfrage an das Management blieb bislang unbeantwortet.

Kurz-URL: qmde.de/171496
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelFox bestellt Neuauflage von «Highway to Heaven»nächster ArtikelKabel Eins schickt «Elsbeth» an den schwierigen Samstagabend
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News ProSieben versteckt «Monkey Man» in der Nacht zum Samstag TV-News Kabel Eins schickt «Elsbeth» an den schwierigen Samstagabend TV-News HBO Max zeigt «Braunschlag 1986» ab Juli in Deutschland TV-News SAT.1 startet «Team Sonnenhof» im Sommer TV-News WM sei Dank: Sat.1 setzt holt freitags Shows hervor TV-News Sat.1 setzt nach «Kommissar Rex» wieder Factual-Kost TV-News Sat.1 zeigt «Alles steht Kopf 2» an Pfingsten

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung