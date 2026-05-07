ProSieben versteckt «Monkey Man» in der Nacht zum Samstag

ProSieben zeigt den Action-Thriller «Monkey Man» in der Nacht auf Samstag, den 30. Mai 2026, um 1.10 Uhr erstmals im Free-TV. Damit verbannt der Sender den international beachteten Film von und mit Dev Patel auf einen denkbar schwachen Sendeplatz. Dabei galt das Regiedebüt des Schauspielers im vergangenen Jahr als eine der Überraschungen des Actionkinos und wurde von Kritikern vielfach gelobt.
In «Monkey Man» spielt Patel einen jungen Mann namens Kid, der als maskierter Kämpfer in illegalen Wrestlingkämpfen antritt und sich Stück für Stück an jene Männer herankämpfen will, die einst seine Mutter ermordeten und sein Dorf zerstörten. Die Handlung verbindet klassische Rachemotive mit gesellschaftspolitischen Themen wie Korruption, religiösem Nationalismus, sozialer Ungleichheit und der Diskriminierung marginalisierter Gruppen in Indien. Besonders auffällig ist dabei die Einbindung der Hijra-Community, die im Film eine wichtige Rolle spielt.
Der Film entstand unter schwierigen Bedingungen. Ursprünglich sollte in Indien gedreht werden, wegen der Corona-Pandemie wurde die Produktion jedoch nach Indonesien verlegt. Während der Dreharbeiten verletzte sich Dev Patel mehrfach, unter anderem brach er sich die Hand und mehrere Zehen. Nach Abschluss der Produktion landete der Film zunächst bei Netflix, wurde dort laut Patel aber als zu politisch und zu düster eingestuft. Erst Jordan Peele sorgte dafür, dass Universal Pictures den Film übernahm und ins Kino brachte.
Mit einem Budget von rund zehn Millionen Dollar spielte «Monkey Man» weltweit etwa 35 Millionen Dollar ein und erhielt starke Kritiken. Bei Rotten Tomatoes liegt der Film bei knapp 90 Prozent positiven Bewertungen, zudem wurde Patel bei den BAFTA Awards für sein Regiedebüt nominiert.
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