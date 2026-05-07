HBO Max sichert sich Mystery-Thriller «YAGA» für Europa

Der britische Vertrieb Sphere Abacus hat weitere internationale Verkäufe der Mystery-Thrillerserie «YAGA» bekanntgegeben. Demnach sicherte sich HBO Max die Rechte für zahlreiche europäische Märkte außerhalb Großbritanniens und Irlands. Darüber hinaus geht die Produktion an die Foxtel Group in Australien sowie an Sky in Neuseeland. Bereits zuvor waren Verkäufe an AMC Global Media in den USA sowie an Sky für Großbritannien und Irland bestätigt worden.
«YAGA» basiert auf dem Mythos der Baba Jaga und interpretiert die Legende als modernen Mystery-Thriller neu. Die vierteilige Serie, die alternativ auch als acht halbstündige Episoden angeboten wird, spielt in einer kleinen Küstenstadt. Im Zentrum steht Privatdetektiv Rapp, gespielt von Noah Reid, der das Verschwinden des jungen Erben eines mächtigen Fischereiunternehmens untersucht. Dabei gerät er in ein Netz aus Geheimnissen, mysteriösen Verdächtigen und übernatürlichen Elementen. Zum Ensemble gehören unter anderem Carrie-Anne Moss («The Matrix»), Clark Backo («Letterkenny») und Hudson Williams («Heated Rivalry»).
Die Serie basiert auf einem Theaterstück von Kat Sandler, die zugleich als Autorin und Showrunnerin fungiert. Produziert wurde «YAGA» von Blink49 Studios und Front Street Pictures in Zusammenarbeit mit Bell Medias Streamingdienst Crave. Regie führten David Frazee und Rachel Talalay.
Hana Palmer, Vertriebsleiterin bei Sphere Abacus, kommentiert: Wir verzeichnen in allen wichtigen Märkten eine fantastische Resonanz auf diese einzigartige Serie. «YAGA» ist ein brillantes Beispiel für eine genreübergreifende, energiegeladene Produktion mit einer unglaublichen Besetzung. Kombiniert man diese Eigenschaften mit der herausragenden Reputation von Bell Media, Kanadas führendem Medien- und Content-Unternehmen, freuen wir uns darauf, in den kommenden Wochen weitere weltweite Verkäufe bekannt zu geben.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel