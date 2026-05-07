Sky UK/Italia verlängern Formel-1-Rechte langfristig

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Die Motorsport-Königsklasse bleibt in Großbritannien, Irland und Italien langfristig exklusiv bei Sky.

Sky Group und Formula One haben ihre langjährige Partnerschaft vorzeitig verlängert. Wie beide Unternehmen am Mittwoch bekanntgaben, bleibt Sky in Großbritannien und Irland bis einschließlich der Saison 2034 die exklusive Heimat der Formel 1. In Italien laufen die exklusiven Rechte künftig bis Ende 2032. Die neue Vereinbarung verlängert die bisherigen Verträge in beiden Märkten jeweils um weitere fünf Jahre.Damit zeigen Sky Sports in Großbritannien und Irland sowie Sky Sport in Italien weiterhin sämtliche Trainings, Qualifyings, Sprint-Rennen und Grands Prix live. Auch der Streamingdienst NOW bleibt Teil des Angebots. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung erneut die Nachwuchsserien Formel 2, Formel 3, F1 Academy sowie den Porsche Supercup. In Großbritannien sollen weiterhin Zusammenfassungen aller Rennen sowie der Große Preis von Großbritannien im Free-TV verfügbar bleiben. In Italien zeigt TV8 auch künftig ausgewählte Rennen frei empfangbar, darunter weiterhin den Großen Preis von Italien live.Dana Strong, Group CEO von Sky, sagte: Wir sind stolz auf die Rolle, die wir durch erstklassiges Storytelling, Innovation und langfristige Investitionen bei der Förderung des Wachstums dieses Sports gespielt haben. Diese neue Vereinbarung sichert Sky für die kommenden Jahre als Heimat der Formel 1, während der Sport in eine spannende Ära eintritt  mit mehr britischen Talenten in der Startaufstellung und aufstrebenden Stars wie Kimi Antonelli. Ich möchte Stefano und dem F1-Team für unsere fortgesetzte Partnerschaft danken, auf der wir in den kommenden Jahren gerne weiter aufbauen werden.Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte: Sky ist seit Beginn unserer Zusammenarbeit vor vielen Jahren stets ein engagierter, vertrauenswürdiger und leidenschaftlicher Partner gewesen. Ihr weltweit führender Ansatz bei Live-Übertragungen, der Erstellung von Inhalten und der Analyse hinter den Kulissen, geleitet von einer wirklich beeindruckenden Gruppe von Moderatoren, hat entscheidend dazu beigetragen, unseren Sport in Großbritannien, Irland und Italien weiter zu stärken, und ich freue mich sehr, dass wir unsere Partnerschaft in das nächste Jahrzehnt führen werden. Ich möchte Dana und dem gesamten Team bei Sky für ihre Entschlossenheit danken, diesen Vertrag auf den Weg zu bringen und unseren leidenschaftlichen Fans weiterhin die Faszination der Formel 1 näherzubringen.